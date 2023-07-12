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Юноша утонул на озере в поселке под Екатеринбургом

12 июля 2023, 13:27
Фото: 1MI
На озере в коттеджном поселке под Екатеринбургом утонул 19-летний молодой человек. Происшествие случилось вечером 11 июля 2023 года.

Свердловчанин находился под водой почти 10 минут, прежде чем его вытащили на берег, рассказал один из очевидцев. Об этом рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Также предполагается, что молодой человек мог упасть в воду, поскользнувшись во время спуска, или почувствовать себя плохо. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи и попытались самостоятельно его спасти, но безуспешно.

Напомним, 9 июля 2023 года в реке Нейве в Нижнем Тагиле утонул 16-летний подросток. По предварительной версии, смерть мальчика была некриминальной.

16-летний мальчик утонул в реке Нейве в Нижнем Тагиле
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