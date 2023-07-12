Юноша утонул на озере в поселке под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Свердловчанин находился под водой почти 10 минут, прежде чем его вытащили на берег, рассказал один из очевидцев. Об этом рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Также предполагается, что молодой человек мог упасть в воду, поскользнувшись во время спуска, или почувствовать себя плохо. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи и попытались самостоятельно его спасти, но безуспешно.
Напомним, 9 июля 2023 года в реке Нейве в Нижнем Тагиле утонул 16-летний подросток. По предварительной версии, смерть мальчика была некриминальной.