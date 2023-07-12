Запуск движения трамваев на Тагилстрой снова откладывается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Егора Копысова, выполнение работ на объекте после визита министра особо не продвинулось. Поэтому сложно рассчитывать, что подрядчик исполнит обещание по срокам выполнения этапа, но при благоприятном развитии событий запуск трамваев все-таки возможен.
Он отметил, что до сих пор не выполнен дренаж, а также не закуплены необходимые материалы.
Необходимо приобрести ряд материалов, которых на объекте сегодня еще нет. Это контактный провод и компенсаторы линейного расширения рельсов, — рассказал Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».
Напомним, в конце июня на заседании гордумы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что по договоренности с подрядчиком движение трамваев на Тагилстрой должно быть восстановлено до конца июля. Реконструкцией путепровода на улице Циолковского занимается «Уралстроймонтаж». Компания уже неоднократно нарушала сроки контракта.