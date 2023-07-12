Запуск движения трамваев на Тагилстрой снова откладывается в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце июня на заседании гордумы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что по договоренности с подрядчиком движение трамваев на Тагилстрой должно быть восстановлено до конца июля. Реконструкцией путепровода на улице Циолковского занимается «Уралстроймонтаж». Компания уже неоднократно нарушала сроки контракта.