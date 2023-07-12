Жители Свердловской области пожаловались на запах гари и смог

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
На смог и запах гари жалуются жители Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды.
Свердловчанам рекомендуется закрывать окна ночью и утром. Если окна открыты, их следует завешивать смоченной водой марлей или каким-либо другим тонким материалом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве также советуют чаще делать влажную уборку, а также как можно больше пить и при этом не употреблять алкоголь и курить. Если появились недомогание, кашель, бессонница — необходимо обратиться к врачу.
Напомним, 10 июля 2023 года в Нижнем Тагиле появился смог из-за распространившихся природных пожаров в области.