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Жители Свердловской области пожаловались на запах гари и смог

12 июля 2023, 16:09
Фото: 1MI
Жители населенных пунктов Свердловской области стали жаловаться на смог и гарь из-за лесных пожаров в регионе. Запах гари стал ощущаться 11 июля 2023 года.

На смог и запах гари жалуются жители Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды.

Свердловчанам рекомендуется закрывать окна ночью и утром. Если окна открыты, их следует завешивать смоченной водой марлей или каким-либо другим тонким материалом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве также советуют чаще делать влажную уборку, а также как можно больше пить и при этом не употреблять алкоголь и курить. Если появились недомогание, кашель, бессонница — необходимо обратиться к врачу.

Напомним, 10 июля 2023 года в Нижнем Тагиле появился смог из-за распространившихся природных пожаров в области.

Смог от пожаров повис над Нижним Тагилом 10 июля
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