10 пропавших детей годами ищут в Свердловской области и не могут найти

12-летний Валерий Огуренков из Березовского исчез в апреле 2001-го. Он вышел из дома на улице Декабристов, потом его видели в центре Екатеринбурга, но больше никаких вестей от него не было.



12-летняя Диана Колясникова пропала 9 августа 2008 года. Она была в гостях у тети в поселке Рефтинском, пошла в магазин и пропала. Родне сразу забили тревогу и отправились на ее поиски буквально через полчаса, но девочки нигде не было. До сих пор неизвестно, что с ней случилось.



13-летний Константин Куликов из Талицы пропал в ноябре 2009-го. Подросток страдал эпилепсией. В один из дней он вышел из дома и больше не вернулся.



9-летняя Елена Пергушева пропала в Талицком районе в августе 1999 года. На ушла из дома, и после этого ее никто не видел. Силовикам не удалось выйти на след пропавшей.



16-летний Наталья Лешукова из Сухого Лога пропала 21 июля 2021 года. Она была у подруги, а потом пошла домой. Далее она позвонила маме и сказала, что придет через десять минут, но до дома она так и не дошла.



3-летний Максим Плотников бесследно пропал в августе 2007-го. Он находился в доме своей бабушки в селе Черемисском. Бабушка уложила его спать. А зайдя к нему в комнату утром выяснилось, что ребенка нет.