10 пропавших детей годами ищут в Свердловской области и не могут найти

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
1,5-летняя Александра Золотина из Михайловска пропала в 2015 году. Девочка росла в семье с пьющими родителями. Они не сразу заметили исчезновение ребенка, пишет Е1.
Сашу искали везде, а ее родителей проверяли на полиграфе, но по сей день о ней ничего неизвестно. После произошедшего ее родители развелись, а мать перестала пить и стала ходить в церковь.
12-летний Валерий Огуренков из Березовского исчез в апреле 2001-го. Он вышел из дома на улице Декабристов, потом его видели в центре Екатеринбурга, но больше никаких вестей от него не было.
12-летняя Диана Колясникова пропала 9 августа 2008 года. Она была в гостях у тети в поселке Рефтинском, пошла в магазин и пропала. Родне сразу забили тревогу и отправились на ее поиски буквально через полчаса, но девочки нигде не было. До сих пор неизвестно, что с ней случилось.
13-летний Константин Куликов из Талицы пропал в ноябре 2009-го. Подросток страдал эпилепсией. В один из дней он вышел из дома и больше не вернулся.
9-летняя Елена Пергушева пропала в Талицком районе в августе 1999 года. На ушла из дома, и после этого ее никто не видел. Силовикам не удалось выйти на след пропавшей.
16-летний Наталья Лешукова из Сухого Лога пропала 21 июля 2021 года. Она была у подруги, а потом пошла домой. Далее она позвонила маме и сказала, что придет через десять минут, но до дома она так и не дошла.
3-летний Максим Плотников бесследно пропал в августе 2007-го. Он находился в доме своей бабушки в селе Черемисском. Бабушка уложила его спать. А зайдя к нему в комнату утром выяснилось, что ребенка нет.
13-летний Станислав Женин пропал больше 20 лет назад. Мальчик жил в квартире с мамой и отчимом. Он ушел из дома и больше его не видели.
17-летний Вадим Тарасевич пропал в 2017 году. Позже следователи узнали, что две недели он находился на заработках в Карпинске. Однако найти его так и не удалосб.
13-летняя Ольга Авзалова пропала 17 февраля 2005 года в Новой Ляле. Она на электричке доехала до Екатеринбурга, а затем до Нижнего Тагила, после чего исчезла. Это все что удалось выяснить силовикам.
Всех тех, кому что-то известно об этих детях, просят позвонить номеру 02.