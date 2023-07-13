28-летний мужчина без связи пропал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Девушка рассказала, что ее брат проживал в квартире по ул. Орджоникидзе, последний раз его видели здесь днем 7 июля. Он куда-то ушел и не вернулся, и с тех пор не выходил на связь.
Девушка добавила, что телефона при себе у брата нет и что он может злоупотреблять спиртным. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
Теперь пропавшего разыскивают правоохранители и волонтеры. Всех тех, кто видел Егора или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону 8 (3435) 97-68-02.