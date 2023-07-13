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28-летний мужчина без связи пропал в Нижнем Тагиле

13 июля 2023, 10:48
Фото: 1MI
28-летний Егор Казанцев пропал в Нижнем Тагиле. С заявление в полицию 11 июля пришла его сестра.

Девушка рассказала, что ее брат проживал в квартире по ул. Орджоникидзе, последний раз его видели здесь днем 7 июля. Он куда-то ушел и не вернулся, и с тех пор не выходил на связь.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Девушка добавила, что телефона при себе у брата нет и что он может злоупотреблять спиртным. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Теперь пропавшего разыскивают правоохранители и волонтеры. Всех тех, кто видел Егора или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону 8 (3435) 97-68-02.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Поиск#Волонтеры#Полиция#Пропал человек
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