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«75% — это пьяные»: 40 человек утонули с начала 2023 года в Свердловской области

13 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI

В два раза выросло число утонувших в Свердловской области в 2023 году

В Свердловской области возросло число погибших на водоемах. В этом году утонуло 40 человек, в их числе семь детей. В МЧС рассказали, что этот показатель в два раза больше в сравнении с прошлыми периодами.

Данные приведены по состоянию на 13 июля. Их озвучил замначальника ГУ МЧС Свердловской области Алексей Морозов.

11 человек, в том числе двое детей, погибли в мае; 10, в том числе один ребенок — в июне; 13 человек, из которых четверо детей — за первую половину июля.

Причины произошедшего те же, что и в прошлые годы. Взрослые люди чаще всего тонут, находясь в пьяном состоянии, а дети из-за того, что за ними не присматривали. Алексей Морозов ответил, что 75% случаев утопления — пьяное состояние. Чаще всего граждане тонули в местах, где купаться запрещено.

Напомним, что недавно на Шиловском пруду в Березовском городском округе на глазах у друзей ко дну пошел 20-летний юноша. А 6 июля в Первоуральске погиб 16-летний школьник.

Юноша утонул на озере в поселке под Екатеринбургом
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#Елена Озерова#Свердловская область#Утонул#Водоем#Дети#Происшествия#Статистика
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