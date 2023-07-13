«75% — это пьяные»: 40 человек утонули с начала 2023 года в Свердловской области

Причины произошедшего те же, что и в прошлые годы. Взрослые люди чаще всего тонут, находясь в пьяном состоянии, а дети из-за того, что за ними не присматривали. Алексей Морозов ответил, что 75% случаев утопления — пьяное состояние. Чаще всего граждане тонули в местах, где купаться запрещено.