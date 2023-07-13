«75% — это пьяные»: 40 человек утонули с начала 2023 года в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Данные приведены по состоянию на 13 июля. Их озвучил замначальника ГУ МЧС Свердловской области Алексей Морозов.
11 человек, в том числе двое детей, погибли в мае; 10, в том числе один ребенок — в июне; 13 человек, из которых четверо детей — за первую половину июля.
Причины произошедшего те же, что и в прошлые годы. Взрослые люди чаще всего тонут, находясь в пьяном состоянии, а дети из-за того, что за ними не присматривали. Алексей Морозов ответил, что 75% случаев утопления — пьяное состояние. Чаще всего граждане тонули в местах, где купаться запрещено.
Напомним, что недавно на Шиловском пруду в Березовском городском округе на глазах у друзей ко дну пошел 20-летний юноша. А 6 июля в Первоуральске погиб 16-летний школьник.