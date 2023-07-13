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Updated Сегодня, 04:29

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Аномальная жара постепенно уходит из Свердловской области

13 июля 2023, 04:29
Фото: Midjourney
Аномально жаркая погода начинает покидать Свердловскую область.

Температура воздуха скоро вернется к своей норме. В восточной части области пройдут дожди, а в других местах региона существенных осадков не ожидается, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, 13 июля 2023 года в области прогнозируется +22… +27 градусов, на западе — до +21 градуса. В Екатеринбурге будет переменная облачность без значительных осадков, а дневная температура в городе достигнет +25 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле к концу текущей недели похолодает до +13 градусов. Также 15 июля 2023 года пройдет дождь.

До +13 градусов похолодает в Нижнем Тагиле
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