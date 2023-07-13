Аномальная жара постепенно уходит из Свердловской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Температура воздуха скоро вернется к своей норме. В восточной части области пройдут дожди, а в других местах региона существенных осадков не ожидается, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, 13 июля 2023 года в области прогнозируется +22… +27 градусов, на западе — до +21 градуса. В Екатеринбурге будет переменная облачность без значительных осадков, а дневная температура в городе достигнет +25 градусов.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле к концу текущей недели похолодает до +13 градусов. Также 15 июля 2023 года пройдет дождь.