Буцаев: мусоросортировочные комплексы стоимостью 1,2 млрд рублей появятся в Чувашии

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
На территории Чувашской Республики планируется построить три мусоросортировочных комплекса, каждый мощностью 30 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат для этих комплексов оценивается в 1,18 млрд рублей, пишет properm.ru
Денис Буцаев отметил, что РЭО готов оказать поддержку проектам, покрывая до 95% их стоимости за счет средств, полученных от размещения облигаций.
Мусоросортировочные комплексы будут расположены в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах. Договоры аренды земельных участков в Батыревском и Моргаушском районах уже заключены в марте, а в Канашском районе — в апреле 2023 года.
Олег Николаев, глава Чувашии, отметил, что республика является одной из первых, принявших участие в реформе ТКО. Благодаря ускоренному развитию инфраструктуры регион сможет достичь показателей стопроцентной сортировки отходов гораздо раньше — в 2026 году, вместо заданной национальными целями даты 2030 года. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО вторсырье, полученное из отходов, будет использоваться для производства новой продукции, с более низкой ценой по сравнению с той, которая изготовлена из первичного сырья, но не уступающей ей по качеству.
Сумма капитальных затрат будет уточнена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, которая ожидается в ближайшее время, сообщил Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию в РЭО.