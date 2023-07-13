tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Изображение материала

Буцаев: мусоросортировочные комплексы стоимостью 1,2 млрд рублей появятся в Чувашии

13 июля 2023, 11:58
В Чувашии планируется строительство трех новых объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью 90 тысяч тонн. Реализация этих проектов будет осуществляться на основе концессионных соглашений, с финансированием от Российского экологического оператора.

На территории Чувашской Республики планируется построить три мусоросортировочных комплекса, каждый мощностью 30 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат для этих комплексов оценивается в 1,18 млрд рублей, пишет properm.ru

Денис Буцаев отметил, что РЭО готов оказать поддержку проектам, покрывая до 95% их стоимости за счет средств, полученных от размещения облигаций.

Мусоросортировочные комплексы будут расположены в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах. Договоры аренды земельных участков в Батыревском и Моргаушском районах уже заключены в марте, а в Канашском районе — в апреле 2023 года.

Олег Николаев, глава Чувашии, отметил, что республика является одной из первых, принявших участие в реформе ТКО. Благодаря ускоренному развитию инфраструктуры регион сможет достичь показателей стопроцентной сортировки отходов гораздо раньше — в 2026 году, вместо заданной национальными целями даты 2030 года. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО вторсырье, полученное из отходов, будет использоваться для производства новой продукции, с более низкой ценой по сравнению с той, которая изготовлена из первичного сырья, но не уступающей ей по качеству.

Сумма капитальных затрат будет уточнена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, которая ожидается в ближайшее время, сообщил Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию в РЭО.

Подпишитесь
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Вчера, 03:51
В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач
Сегодня, 04:02
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Вчера, 06:08
«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Вчера, 10:53
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Сегодня, 04:17