Буцаев: мусоросортировочные комплексы стоимостью 1,2 млрд рублей появятся в Чувашии

Олег Николаев, глава Чувашии, отметил, что республика является одной из первых, принявших участие в реформе ТКО. Благодаря ускоренному развитию инфраструктуры регион сможет достичь показателей стопроцентной сортировки отходов гораздо раньше — в 2026 году, вместо заданной национальными целями даты 2030 года. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО вторсырье, полученное из отходов, будет использоваться для производства новой продукции, с более низкой ценой по сравнению с той, которая изготовлена из первичного сырья, но не уступающей ей по качеству.