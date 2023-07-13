Буцаев: С сентября глубина переработки электроники будет увеличена до 85%

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:42
С этого момента в России начнут действовать новые правила утилизации таких отходов, которые в том числе регламентируют и глубину переработки.
Как сообщает издание Transsibinfo, о существующем пробеле относительно глубины переработки отходов электронного и электротехнического оборудования рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев: если, например, на переработку передается телефон, то нет регламентирующих стандартов о том, на сколько процентов его нужно утилизировать. В связи с этим с первого сентября все попавшие на переработку отходы электронного и электротехнического оборудования должны будут утилизироваться таким образом, что на выходе из общей массы поступивших ОЭЭО должно получиться 85 процентов вторичного сырья, в том числе пластика, стекла, чермета или цветных металлов. То есть если на переработку отдают 100 килограммов таких отходов, то на выходе должно получиться 85 килограммов вторичного сырья. Глава РЭО отметил, что данная мера направлена на развитие в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и сферы обращения с отходами в целом.
Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее поручила разработать предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов по группам товаров с учетом отраслевой специфики. Параметры глубины утилизации ОЭЭО должны быть среди этих предложений.
При этом в отношении некоторых групп отходов правила по глубине переработки уже действуют. К данным категориям относятся «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», «Отходы шин, покрышек, камер».
По словам исполнительного директора ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой, в Российской Федерации с 1 января 2021 года запретили захоранивать на полигонах ТКО, которые имеют в своем составе полезные компоненты. С марта прошлого года юридические лица обязали передавать предприятиям, которые занимаются сбором, обработкой, обезвреживанием, хранением отходов, относящихся к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства оборудование», ОЭЭО в течение одиннадцати месяцев с момента их образования.
По словам Гулимовой, отходы ОЭЭО одновременно относятся к отдельной категории отходов и содержатся в составе твердых коммунальных отходов. У граждан России есть несколько вариантов обращения с ними. Отходы электронного и электротехнического оборудования можно передать отдельно от ТКО индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, которые продают такое оборудование или занимаются его обслуживанием и ремонтом. Можно обратиться и в компании, которые занимаются приемом отходов для их накопления и передачи на обработку или переработку. Либо отходы электронного и электротехнического оборудования можно передать на основе публичного договора предприятиям, которые занимаются сбором, транспортированием, обработкой, переработкой, обезвреживанием и хранением таких отходов на законных основаниях.