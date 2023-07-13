Буцаев: С сентября глубина переработки электроники будет увеличена до 85%

Как сообщает издание Transsibinfo, о существующем пробеле относительно глубины переработки отходов электронного и электротехнического оборудования рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев: если, например, на переработку передается телефон, то нет регламентирующих стандартов о том, на сколько процентов его нужно утилизировать. В связи с этим с первого сентября все попавшие на переработку отходы электронного и электротехнического оборудования должны будут утилизироваться таким образом, что на выходе из общей массы поступивших ОЭЭО должно получиться 85 процентов вторичного сырья, в том числе пластика, стекла, чермета или цветных металлов. То есть если на переработку отдают 100 килограммов таких отходов, то на выходе должно получиться 85 килограммов вторичного сырья. Глава РЭО отметил, что данная мера направлена на развитие в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и сферы обращения с отходами в целом.