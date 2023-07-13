Для погорельцев из села Шайдуриха приготовлен пункт временного размещения

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Доме культуры сейчас есть подушки и матрасы для погорельцев, а также питьевая вода. Недавно к пункту временного размещения прибыл автобус, который привез восемь человек, среди которых двое детей.
При этом в селе находится восемь автобусов, которые еще не заполнены людьми. Об этом рассказала член ПВР Елена Возовикова, пишет «КП-Екатеринбург».
В тушении пожара сейчас участвуют 140 специалистов МЧС с использованием 46 единиц техники. Кроме того, к устранению пламени привлекли вертолет МЧС РФ.
Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля 2023 года. На данный момент от огня пострадал 41 дом. В 13 из них люди проживали постоянно, а остальные были дачами или участками с различными постройками.