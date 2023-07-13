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Для погорельцев из села Шайдуриха приготовлен пункт временного размещения

13 июля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Жители горящего села Шайдуриха разместятся в Доме Культуры Машиностроителей в Невьянске.

В Доме культуры сейчас есть подушки и матрасы для погорельцев, а также питьевая вода. Недавно к пункту временного размещения прибыл автобус, который привез восемь человек, среди которых двое детей.

При этом в селе находится восемь автобусов, которые еще не заполнены людьми. Об этом рассказала член ПВР Елена Возовикова, пишет «КП-Екатеринбург».

Видео: «КП-Екатеринбург»

В тушении пожара сейчас участвуют 140 специалистов МЧС с использованием 46 единиц техники. Кроме того, к устранению пламени привлекли вертолет МЧС РФ.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля 2023 года. На данный момент от огня пострадал 41 дом. В 13 из них люди проживали постоянно, а остальные были дачами или участками с различными постройками.

В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач
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