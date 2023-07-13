Экстренное предупреждение из-за пожаров объявлено в Свердловской области на 14 июля

Напомним, 12 июля 2023 года в поселке Шайдуриха распространился крупный пожар, который уничтожил несколько десятков домов. Также двое человек пострадали от огня и одна женщина погибла. Сельчан эвакуировали из горящего села в Невьянск, где для них оборудовали пункт временного размещения.