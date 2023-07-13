Экстренное предупреждение из-за пожаров объявлено в Свердловской области на 14 июля

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Из-за высокого уровня пожарной опасности в области есть вероятность распространения вредоносных дымов и ухудшение видимости. Кроме того, у жителей региона может быть тепловой удар, рассказали в ЕДДС Свердловской области.
В период высокой пожароопасной обстановки местным жителям запрещено разжигать открытый огонь, а также жечь сухую растительность и мусор. Также свердловчанам рекомендуется проверить состояние противопожарной техники.
Напомним, 12 июля 2023 года в поселке Шайдуриха распространился крупный пожар, который уничтожил несколько десятков домов. Также двое человек пострадали от огня и одна женщина погибла. Сельчан эвакуировали из горящего села в Невьянск, где для них оборудовали пункт временного размещения.