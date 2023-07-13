Фрукты подорожали на 13% в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Так, цена полкилограмма яблок увеличилась с 68 до 71 рубля. Полкило киви, чья стоимость раньше составляла 105 рублей, сейчас стоит 135 рублей. Об этом стало известно из динамики цен сервиса «Яндекс.Еда».
Цена 300 граммов лимона увеличилась с 45 до 57 рублей. За килограмм мандаринов, который раньше стоил 163 рублей, теперь надо заплатить 175 рублей, а стоимость 100 грамм лайма сейчас составляет 45 рублей.
Также в Нижнем Тагиле увеличились цены на яблоки. С 70 рублей их стоимость повысилась до 100 рублей.
Напомним, за минувший год в Свердловской области значительно увеличилась стоимость лука и капусты. Так, капуста теперь стоит почти 60 рублей, а лук — 61,69 рубля.