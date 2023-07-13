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Фрукты подорожали на 13% в Екатеринбурге

13 июля 2023, 16:29
Фото: Midjourney
В магазинах Екатеринбурга с марта 2023 года увеличилась стоимость на яблоки, киви и цитрусовые фрукты на 13%.

Так, цена полкилограмма яблок увеличилась с 68 до 71 рубля. Полкило киви, чья стоимость раньше составляла 105 рублей, сейчас стоит 135 рублей. Об этом стало известно из динамики цен сервиса «Яндекс.Еда».

Цена 300 граммов лимона увеличилась с 45 до 57 рублей. За килограмм мандаринов, который раньше стоил 163 рублей, теперь надо заплатить 175 рублей, а стоимость 100 грамм лайма сейчас составляет 45 рублей.

Также в Нижнем Тагиле увеличились цены на яблоки. С 70 рублей их стоимость повысилась до 100 рублей.

Напомним, за минувший год в Свердловской области значительно увеличилась стоимость лука и капусты. Так, капуста теперь стоит почти 60 рублей, а лук — 61,69 рубля.

Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Цены на продукты#Цена#Стоимость#Фрукты#Увеличение цен#Экономика
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