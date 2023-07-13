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Глава РЭО Буцаев перечислил вузы — партнеры программы обучения РЭО по ESG

13 июля 2023, 19:41
Фото: reo.ru
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова станет крупнейшей площадкой по реализации совместной с Российским экологическим оператором (РЭО) магистерской программы «ESG-трансформация предприятий».

Данное взаимодействие обеспечит сотрудничество с институтами Российской академии наук и компаниями, чья работа направлена на устойчивое развитие. Об этом пишет transsibinfo.com.

«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Обучение включает в себя цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления».

В перечень институтов РАН, которые стали партнерами программы, вошли Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ).

От отрасли по обращению с отходами и производству продукции с применением вторсырья в качестве партнеров представлены компания «ОПТИКОМ», группа ПОЛИПЛАСТИК, АО «МЕТАКЛЭЙ», компания «Упаковочные Технологии», группа «Эколайн», компания PolyER.

Помимо создания новой продукции, отвечающей общей стратегии компании и потребностям целевой аудитории, обучающиеся, окончившие магистратуру, смогут генерировать идеи и гипотезы, планировать работы и комплексный многофакторный анализ производственных процессов на всех этапах создания продуктов, создавать инновационные подходы к решению нетривиальных производственных задач.

Тематика научно-исследовательских работ весьма обширна: биоразлагаемые гибридные пластики, биосовместимые полимерные материалы медицинского и гигиенического назначения, новые экологически безопасные технологии получения и модификации эластомеров и резин.

Подготовка новых кадров позволит отрасли приблизить страну к формированию экономики замкнутого цикла.

Нормативный срок обучения по очно-заочной форме — 2,5 года. Подробную информацию по программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно узнать на сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения: Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, адрес электронной почты: [email protected].

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