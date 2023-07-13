Глава РЭО Буцаев перечислил вузы — партнеры программы обучения РЭО по ESG

Нормативный срок обучения по очно-заочной форме — 2,5 года. Подробную информацию по программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно узнать на сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения: Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, адрес электронной почты: [email protected].