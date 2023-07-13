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Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области

13 июля 2023, 15:34
Фото: 1MI
За прошедший год в Свердловской области больше всего поднялись в цене репчатый лук и капуста. Данные опубликовал Свердловскстат.

Согласно статистике, выяснила редакция TagilCity.ru, с июня 2022 года по июнь 2023 года белокочанная свежая капуста прибавила в цене 25,33% и стоила в среднем 58,66 рубля. Килограмм репчатого лука обходился свердловчанам в 61,69 рубля (+15,84%).

Также среди подорожавших продуктов в списке значится курица. Ее стоимость составила 185,24 рубля (+3,02%). Мороженную рыбу в среднем можно было приобрести за 232,04 рубля (+4,2%), говядину — за 530,56 рубля (+6,26%), ржаной хлеб — за 79,44 рубля (+0,54%).

Однако, некоторые позиции стали дешевле. Например, литр молока снизился за год в цене до 64,13 рубля (-1,59%), десяток яиц стоил в июне 73,75 рубля (-2,81%), сахар-песок — 71,32 рубля (-5,22%). Кроме того, свердловчане тратили меньше денег на покупку картофеля, гречки, муки, сливочного и подсолнечного масла, яблок и моркови.

Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области
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#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Евгения Сафина
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