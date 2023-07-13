Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Согласно статистике, выяснила редакция TagilCity.ru, с июня 2022 года по июнь 2023 года белокочанная свежая капуста прибавила в цене 25,33% и стоила в среднем 58,66 рубля. Килограмм репчатого лука обходился свердловчанам в 61,69 рубля (+15,84%).
Также среди подорожавших продуктов в списке значится курица. Ее стоимость составила 185,24 рубля (+3,02%). Мороженную рыбу в среднем можно было приобрести за 232,04 рубля (+4,2%), говядину — за 530,56 рубля (+6,26%), ржаной хлеб — за 79,44 рубля (+0,54%).
Однако, некоторые позиции стали дешевле. Например, литр молока снизился за год в цене до 64,13 рубля (-1,59%), десяток яиц стоил в июне 73,75 рубля (-2,81%), сахар-песок — 71,32 рубля (-5,22%). Кроме того, свердловчане тратили меньше денег на покупку картофеля, гречки, муки, сливочного и подсолнечного масла, яблок и моркови.