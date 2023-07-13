Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области

Однако, некоторые позиции стали дешевле. Например, литр молока снизился за год в цене до 64,13 рубля (-1,59%), десяток яиц стоил в июне 73,75 рубля (-2,81%), сахар-песок — 71,32 рубля (-5,22%). Кроме того, свердловчане тратили меньше денег на покупку картофеля, гречки, муки, сливочного и подсолнечного масла, яблок и моркови.