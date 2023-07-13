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Массовую драку устроили мигранты на пляже в Екатеринбурге

13 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
На одном из пляжей Екатеринбурга подралась толпа мигратов. Это произошло 11 июля на Верх-Исетском пруду.

Почему мужчины вступили в конфликт, неизвестно. Однако произошедшее сняли на видео очевидцы, оно опубликовано в телеграм-канале «Безумный ЕКБ».

Судя по видео, трое мужчин сперва стали толкаться, а затем бить друг друга и пинать. Потом один убежал и перепрыгнул через лавочки и мусорки. Второй мужчина его догнал, началась драка. Далее их стали разнимать другие отдыхающие.

Силовики в курсе инцидента и уже разбираются в нем. В полиции рассказали, что по данному факту проводится проверка.

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#Екатеринбург#Драка#Пляж#Мигранты#Происшествия#Елена Озерова
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