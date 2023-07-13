Массовую драку устроили мигранты на пляже в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Почему мужчины вступили в конфликт, неизвестно. Однако произошедшее сняли на видео очевидцы, оно опубликовано в телеграм-канале «Безумный ЕКБ».
Судя по видео, трое мужчин сперва стали толкаться, а затем бить друг друга и пинать. Потом один убежал и перепрыгнул через лавочки и мусорки. Второй мужчина его догнал, началась драка. Далее их стали разнимать другие отдыхающие.
Силовики в курсе инцидента и уже разбираются в нем. В полиции рассказали, что по данному факту проводится проверка.