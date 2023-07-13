Мать девятерых детей из Арамиля спасли от инфаркта врачи областной больницы

Проблемы с сердцем у женщины с наблюдались с детства — это ей передалось от родителей. Когда сердце стало ее беспокоить, она не заволновалась, потому что боль быстро прошла. Однако, когда подобные боли повторились несколько дней подряд, женщина обратилась в районную поликлинику, из которой ее отправили на машине скорой помощи в центральную больницу, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.