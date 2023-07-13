Мать девятерых детей из Арамиля спасли от инфаркта врачи областной больницы

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Проблемы с сердцем у женщины с наблюдались с детства — это ей передалось от родителей. Когда сердце стало ее беспокоить, она не заволновалась, потому что боль быстро прошла. Однако, когда подобные боли повторились несколько дней подряд, женщина обратилась в районную поликлинику, из которой ее отправили на машине скорой помощи в центральную больницу, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
После обследований матери девятерых детей диагностировали острый коронарный синдром и гипертонию третьей стадии и перевели в кардиологическое отделение. Сперва после начатого лечения свердловчанке стало лучше, но потом ее состояние вновь ухудшилось. Медикам удалось купировать болевой синдром, но из-за тяжелого состояния больной было решено перегоспитализировать ее в свердловскую областную больницу.
В медучреждении завотделением сделал женщине коронарографию и стентирование закупоренной артерии. Хирургическое вмешательство прошло успешно, самочувствие пациентки улучшилось на следующий день. Однако неделю она находилась в отделении неотложной кардиологии. А после того, как свердловчанку выписали из больницы, ее отправили в реабилитационный центр.
Напомним, недавно в Свердловской области медики спасли женщину, которая получила 33% ожога по всему телу во время разведения костра при использовании жидкости для розжига. Необходимую помощь пострадавшей оказывали на протяжении месяца. После того, как ее состояние улучшилось, женщину выписали домой.