Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле

К вечеру 13 июля планируется завершить работы на перекрестке проспект Мира — улица Карла Маркса. В настоящее время там нет прямого проезда из-за укладки гранитной брусчатки. Всего на перекрестках площадь гранитной брусчатки составит 364 квадратных метра.