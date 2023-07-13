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Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле

13 июля 2023, 10:29
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт проспекта Мира в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершено мощение трамвайных путей, продолжается асфальтирование дороги и укладка тротуарной плитки. О прогрессе редакции TagilCity.ru рассказали в «УБТ-Сервис».

На сегодняшний день на объекте завершили работы по мощению межрельсового пространства, пояснил редакции TagilCity.ru заместитель директора по производству Дмитрий Халтурин.

Работы по мощению трамвайных путей уже завершены. Общая площадь составила 3800 квадратных метров, — отметил представитель «УБТ-Сервис».

К вечеру 13 июля планируется завершить работы на перекрестке проспект Мира — улица Карла Маркса. В настоящее время там нет прямого проезда из-за укладки гранитной брусчатки. Всего на перекрестках площадь гранитной брусчатки составит 364 квадратных метра.

Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Прогресс по укладке гранитного бордюра также перевалил за 50%. Так, из 1942 метров, по словам Дмитрия Халтурина, уже сделан километр.

Тротуарная плитка в процессе укладки. Асфальт и прежняя плитка сняты на обеих сторонах улицы. Сделано около 20% работы: из 10800 квадратных метров по проекту уложено около 2000.

Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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Асфальтирование дорожного покрытия нижним слоем, по информации «УБТ-Сервис», выполнено на 50%. Укладка финального второго слоя будет произведена после окончательной установки бордюрного камня.

Ежедневно на объекте порядка 15-20 человек работает. При монтажных работах трудятся около 4 единиц техники — погрузчики, самосвалы. При укладке асфальта — порядка 20 единиц техники, — рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Халтурин.
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем ТагилеРемонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Ремонт проспекта Мира в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
4 июля в Нижнем Тагиле началось асфальтирование проспекта Мира
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