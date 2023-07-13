Мука, яблоки и водка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Согласно опубликованным данным, килограмм муки в среднем обходился покупателям в 47,45 рубля (+1,02%), яблоки стоили 130,87 рубля (+1,44%), а литр водки — 671,26 рубля (+1%).
Также подорожали овощи. Например, картофель стоил 50,39 рубля (+10,15%), свежая капуста — 61,97 (+8,15%). Свекла прибавила в цене до 51,9 рубля (+2,28%), морковь — до 69,95 рубля (+5,28%), а помидоры — до 123,41 рубля (+3,92%).
Кроме того, зафиксировано увеличение цены на мясо, колбасу, яйца, пшеничный хлеб, рис и гречку. Среди продуктов, которые подешевели, в списке значатся курица и рыба, молоко, сахар, вермишель, бананы и черный чай.