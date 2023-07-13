Насильник и убийца 11-летней девочки в Челябинской области участвовал в ее поисках

Мужчина показывал, что обеспокоен пропажей девочки. Однако после того, как его задержали, он во всем признался и показал место, где спрятал тело погибшего ребенка. Это оказалась лесополоса около дороги, ведущая на ферму его отца, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».