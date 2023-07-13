tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Изображение материала

Насильник и убийца 11-летней девочки в Челябинской области участвовал в ее поисках

13 июля 2023, 04:05
Фото: 1MI
Мужчина, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку в Симе Челябинской области, принимал участие в ее поисках.

Мужчина показывал, что обеспокоен пропажей девочки. Однако после того, как его задержали, он во всем признался и показал место, где спрятал тело погибшего ребенка. Это оказалась лесополоса около дороги, ведущая на ферму его отца, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Сейчас в СК решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Дело в прокуратуре взяли на контроль.

Напомним, девочка пропала 9 июля 2023 года. Через несколько дней ее нашли мертвой, на теле погибшей обнаружились ножевые ранения. Вскоре в убийстве ребенка признался отец ее подруги.

Труп пропавшей 11-летней девочки найден в Челябинской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 6-летнего Далера в ЕкатеринбургеИскал весь город. Опекун в Екатеринбурге полгода скрывала тело мертвого ребенкаШкольник погиб при падении из окна многоэтажки в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Поиск#Дети#Ребенок#Смерть#Уголовное дело#СК#Контроль#Убийство ребенка#Убийство#Задержанный#Девочка#Криминал#Челябинская область
Подпишитесь
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Вчера, 03:51
Режим ЧС введен в Невьянском городском округе до 21 июля
Вчера, 18:10
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Вчера, 06:08
«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Вчера, 10:53
Итоги ИННОПРОМ-2023: технологический суверенитет России
Вчера, 15:08