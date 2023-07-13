Объявлен сбор гуманитарной помощи для потерпевших в пожаре в Шайдурихе

Напомним, пожар в селе вспыхнул вечером 12 июля 2023 года. Одна женщина погибла и двое человек получили ожоги. От огня пострадало более 40 домов. Для пострадавших жителей Шайдурихи приготовили пункт размещения в ДК Машиностроителей в Невьянске.