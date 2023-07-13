Объявлен сбор гуманитарной помощи для потерпевших в пожаре в Шайдурихе

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Необходимо будет собрать продукты длительного хранения, одежду, обувь, средства личной гигиены, постельное белье, рассказал представитель народного фронта Свердловской области Вадим Савин.
Пункт сбора вещей в ОНФ находится в Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9.
Также гуманитарку собирают сотрудники свердловского Дома добровольцев, которую сегодня привезут погорельцам, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
При этом волонтеры уточнят, какие еще вещи и продукты первой необходимости нужны сельчанам. Информацию о нуждах передадут крупным благотворителям.
Напомним, пожар в селе вспыхнул вечером 12 июля 2023 года. Одна женщина погибла и двое человек получили ожоги. От огня пострадало более 40 домов. Для пострадавших жителей Шайдурихи приготовили пункт размещения в ДК Машиностроителей в Невьянске.