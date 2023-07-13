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Объявлен сбор гуманитарной помощи для потерпевших в пожаре в Шайдурихе

13 июля 2023, 06:30
Фото: 1MI
Обявлен сбор гуманитарной помощи, которую передадут пострадавшим от пожара в селе Шайдуриха. Пункт начал работу ночью 13 июля 2023 года.

Необходимо будет собрать продукты длительного хранения, одежду, обувь, средства личной гигиены, постельное белье, рассказал представитель народного фронта Свердловской области Вадим Савин.

Пункт сбора вещей в ОНФ находится в Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9.

Также гуманитарку собирают сотрудники свердловского Дома добровольцев, которую сегодня привезут погорельцам, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

При этом волонтеры уточнят, какие еще вещи и продукты первой необходимости нужны сельчанам. Информацию о нуждах передадут крупным благотворителям.

Напомним, пожар в селе вспыхнул вечером 12 июля 2023 года. Одна женщина погибла и двое человек получили ожоги. От огня пострадало более 40 домов. Для пострадавших жителей Шайдурихи приготовили пункт размещения в ДК Машиностроителей в Невьянске.

Для погорельцев из села Шайдуриха приготовлен пункт временного размещения
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