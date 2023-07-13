Одна погибшая и двое пострадавших: стало известно о жертвах пожара в Шайдурихе

Также есть информация о пострадавших во время огня. 73-летний муж скончавшейся женщины получил ожоги первой и второй степени. Ему и еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Невьянске, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.