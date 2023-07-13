Одна погибшая и двое пострадавших: стало известно о жертвах пожара в Шайдурихе

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Тело погибшей сельчанки было найдено под завалами в сарае сгоревшей дачи, рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев во время собрания с жителями Шайдурихи, чьи дома сгорели в пожаре.
Также есть информация о пострадавших во время огня. 73-летний муж скончавшейся женщины получил ожоги первой и второй степени. Ему и еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Невьянске, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, пожар в селе разгорелся вечером 12 июля 2023 года. Огонь повредил более 40 строений, из которых в 13 домах люди проживали постоянно, а другие были дачами. Погорельцам был приготовлен пункт временного размещения в доме культуры в Невьянске.