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Одна погибшая и двое пострадавших: стало известно о жертвах пожара в Шайдурихе

13 июля 2023, 05:58
Фото: Midjourney

Обнаружены жертвы массового пожара в селе Шайдуриха

В свердловском селе Шайдуриха, где накануне разгорелся крупный пожар, обнаружены погибшая 71-летняя женщина и двое пострадавших от огня обратились за помощью к медикам.

Тело погибшей сельчанки было найдено под завалами в сарае сгоревшей дачи, рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев во время собрания с жителями Шайдурихи, чьи дома сгорели в пожаре.

Также есть информация о пострадавших во время огня. 73-летний муж скончавшейся женщины получил ожоги первой и второй степени. Ему и еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Невьянске, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, пожар в селе разгорелся вечером 12 июля 2023 года. Огонь повредил более 40 строений, из которых в 13 домах люди проживали постоянно, а другие были дачами. Погорельцам был приготовлен пункт временного размещения в доме культуры в Невьянске.

Для погорельцев из села Шайдуриха приготовлен пункт временного размещения
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