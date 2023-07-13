tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Изображение материала

Опасные отходы выброшены на площадку для ТКО в Нижнем Тагиле

13 июля 2023, 15:47
Фото: Компания «Рифей»
В Нижнем Тагиле на перекрестке Круговая — Авангардная выбросили опасные отходы.

Во время отгрузки бункера для крупных отходов водитель увидел задымление. Внутри бункера находилась разбитая стеклянная бутылка с жидкостью, от которой исходил дым. Те же бутылки и разбитые ртутные лампы валялись неподалеку на земле. Во время осмотра брызги от отходов прожгли вещи водителя.

Фото: Компания «Рифей»

Информация о факте выброшенных опасных отходов была направлена в ЕДДС Нижнего Тагила. Сейчас происшествия поставлено на контроль службой экобезопасности местной администрации, рассказали в пресс-службе компании «Рифей».

В организации напомнили, что в общие мусорные контейнеры нельзя скидывать отходы, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни человека, а также окружающей среде. Так, легковоспламеняющиеся жидкости и люминесцентные лампы являются отходами первого класса опасности.

Напомним, каждый год жители Свердловской области устраивают тысячи крупных незаконных мусорных свалок.

Тысячи незаконных мусорных свалок устраивают жители Свердловской области ежегодно
Узнать подробнее
Читайте также:
На переработку отправятся пищевые отходы жителей Екатеринбурга6 новых мусоровозов подготовят к работе на севере Свердловской областиБольше всего автошин в местах сбора ТКО выявлено в Серове и Красноуральске
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ртуть#Отходы#Свалка#ТКО#Мусор#Рифей#Контроль#Экология
Подпишитесь
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Вчера, 03:51
В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач
Сегодня, 04:02
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Вчера, 06:08
«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Вчера, 10:53
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Сегодня, 04:17