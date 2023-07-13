Опасные отходы выброшены на площадку для ТКО в Нижнем Тагиле

Во время отгрузки бункера для крупных отходов водитель увидел задымление. Внутри бункера находилась разбитая стеклянная бутылка с жидкостью, от которой исходил дым. Те же бутылки и разбитые ртутные лампы валялись неподалеку на земле. Во время осмотра брызги от отходов прожгли вещи водителя.