Опасные отходы выброшены на площадку для ТКО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Во время отгрузки бункера для крупных отходов водитель увидел задымление. Внутри бункера находилась разбитая стеклянная бутылка с жидкостью, от которой исходил дым. Те же бутылки и разбитые ртутные лампы валялись неподалеку на земле. Во время осмотра брызги от отходов прожгли вещи водителя.
Информация о факте выброшенных опасных отходов была направлена в ЕДДС Нижнего Тагила. Сейчас происшествия поставлено на контроль службой экобезопасности местной администрации, рассказали в пресс-службе компании «Рифей».
В организации напомнили, что в общие мусорные контейнеры нельзя скидывать отходы, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни человека, а также окружающей среде. Так, легковоспламеняющиеся жидкости и люминесцентные лампы являются отходами первого класса опасности.
Напомним, каждый год жители Свердловской области устраивают тысячи крупных незаконных мусорных свалок.