Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области

Однако стоимость продукта варьируется в различных городах региона. Например, жители Серова, платили в июне за молоко 69,74 рубля, а в Нижнем Тагиле — 65,21 рубля. На третьей строчке среди крупных городов Свердловской области находится Каменск — Уральский. Там покупатели могли приобрести литр за 64,91 рубля.