Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Однако стоимость продукта варьируется в различных городах региона. Например, жители Серова, платили в июне за молоко 69,74 рубля, а в Нижнем Тагиле — 65,21 рубля. На третьей строчке среди крупных городов Свердловской области находится Каменск — Уральский. Там покупатели могли приобрести литр за 64,91 рубля.
Дешевле всего, согласно статистике, молоко стоило в Первоуральске, — 60,42 рубля. Немного дороже, а именно 63,54 рубля, платили за продукт екатеринбуржцы.