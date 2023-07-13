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Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области

13 июля 2023, 12:27
Фото: 1MI
В июне средняя цена за литр молока в Свердловской области составляла 64,13 рубля. Это на 2,73 рубля меньше, чем в мае.

Однако стоимость продукта варьируется в различных городах региона. Например, жители Серова, платили в июне за молоко 69,74 рубля, а в Нижнем Тагиле — 65,21 рубля. На третьей строчке среди крупных городов Свердловской области находится Каменск — Уральский. Там покупатели могли приобрести литр за 64,91 рубля.

Дешевле всего, согласно статистике, молоко стоило в Первоуральске, — 60,42 рубля. Немного дороже, а именно 63,54 рубля, платили за продукт екатеринбуржцы.

В Нижнем Тагиле — снова самое дешевое молоко в регионе
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Молоко#Статистика#Цены#Эксклюзив
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