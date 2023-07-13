Ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Ребенок свалился с высоты седьмого этажа. К дому вскоре приехали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
С различными повреждениями мальчика госпитализировали в больницу. В настоящее время ПДН проводят проверку по факту падения ребенка.
Напомним, 11 июля 2023 года в районе Тагилстроя в Нижнем Тагиле из окна упал мальчик. Когда отвлеклась его старшая сестра, которая с ним сидела, ребенок влез на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. Не выдержав его веса, сетка вылетела вместе с пострадавшим.