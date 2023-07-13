tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Изображение материала

Ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки в Екатеринбурге

13 июля 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга ребенок упал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел утром 13 июля 2023 года. Это уже третье падение среди детей с начала июля 2023 года.

Ребенок свалился с высоты седьмого этажа. К дому вскоре приехали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

С различными повреждениями мальчика госпитализировали в больницу. В настоящее время ПДН проводят проверку по факту падения ребенка.

Напомним, 11 июля 2023 года в районе Тагилстроя в Нижнем Тагиле из окна упал мальчик. Когда отвлеклась его старшая сестра, которая с ним сидела, ребенок влез на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. Не выдержав его веса, сетка вылетела вместе с пострадавшим.

Двухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина выпал с балкона пятого этажа в ПервоуральскеПьяные родители спали: годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Инцидент#18+#Падение из окна#Падение#Многоэтажка#Полиция#ПДН#Проверка#Происшествия
Подпишитесь
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Вчера, 03:51
В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач
Сегодня, 04:02
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Вчера, 06:08
«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Вчера, 10:53
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Сегодня, 04:17