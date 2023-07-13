Ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки в Екатеринбурге

Напомним, 11 июля 2023 года в районе Тагилстроя в Нижнем Тагиле из окна упал мальчик. Когда отвлеклась его старшая сестра, которая с ним сидела, ребенок влез на подоконник и, открыв окно, облокотился на москитную сетку. Не выдержав его веса, сетка вылетела вместе с пострадавшим.