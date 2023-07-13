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Сексуального маньяка после насилия на остановке ищут в Екатеринбурге

13 июля 2023, 11:03
Фото: СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге разыскивается сексуальный маньяк, жертвами которого стали две девушки. Произошло это прямо на остановке.

Горожан попросили опознать злоумышленника по фото. А всех, кто знает что-то о нем, попросили позвонить по телефону 02, сообщает СКР и МВД по Свердловской области.

Безопасность тех, кто сообщит данные о маньяке, в полиции гарантируют. Поиск злоумышленника начался после того, как он совершил преступление на остановке по ул. Репина. Его жертвами стали два человека.

Сейчас следствие занимается сбором доказательной базы, а также розыском самого преступника.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Маньяк#Насилие#Девушки#Остановка#Изнасилование#Криминал
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