Сексуального маньяка после насилия на остановке ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Горожан попросили опознать злоумышленника по фото. А всех, кто знает что-то о нем, попросили позвонить по телефону 02, сообщает СКР и МВД по Свердловской области.
Безопасность тех, кто сообщит данные о маньяке, в полиции гарантируют. Поиск злоумышленника начался после того, как он совершил преступление на остановке по ул. Репина. Его жертвами стали два человека.
Сейчас следствие занимается сбором доказательной базы, а также розыском самого преступника.