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Стали известны подробности гибели мужчины от удара током в Серове

13 июля 2023, 09:07
Фото: 1MI
На окраине Серова мужчину убило током. Трагедия произошла на улице Ферросплавщиков. Стали известны детали этой трагедии.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность погибшего уже установлена. Это был 42-летний местный житель. Его опознала приехавшая на место трагедии мама.

Обрыв проводов, из-за которого мужчина скончался, произошел во время сильного града и ураганного ветра. Такие погодные условия продолжались примерно полчаса. Именно в это время мужчина оказался на улице.

Погибшего зовут Андрей. Он жил рядом с местом происшествия. Он подошел туда, как полагают правоохранители, чтобы убрать провода с дороги, но взялся руками сразу за оба провода. После чего последовал смертельный удар током.

В целом в Серове после урагана оказалось повреждено большое количество деревьев, во многих домах пропал свет. По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку, тело мужчины направят на экспертизу.

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#Ток#Елена Озерова#Ураган#Мужчина#Труп#Происшествия#Свердловская область#Серов
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