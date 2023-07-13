Стали известны подробности гибели мужчины от удара током в Серове

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность погибшего уже установлена. Это был 42-летний местный житель. Его опознала приехавшая на место трагедии мама.
Обрыв проводов, из-за которого мужчина скончался, произошел во время сильного града и ураганного ветра. Такие погодные условия продолжались примерно полчаса. Именно в это время мужчина оказался на улице.
Погибшего зовут Андрей. Он жил рядом с местом происшествия. Он подошел туда, как полагают правоохранители, чтобы убрать провода с дороги, но взялся руками сразу за оба провода. После чего последовал смертельный удар током.
В целом в Серове после урагана оказалось повреждено большое количество деревьев, во многих домах пропал свет. По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку, тело мужчины направят на экспертизу.