Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Согласно данным Свердловскстата, выяснила редакция TagilCity.ru, средняя зарплата в регионе области с апреля 2022 года по апрель 2023 года увеличилась на 16,1% и составила 61,4 тысячи рублей.
Больше всего, 108,3 тысячи рублей, получали работники, занимающиеся финансовой деятельностью и страхованием. Далее по списку следуют ученые с заработной платой в 96,8 тысячи рублей и сотрудники промышленности, которые получали 70,4 тысячи рублей.
Самые маленькие доходы были у работников гостиничного бизнеса и общепита — 33,6 тысячи рублей. Сотрудники сферы образования получали в среднем 47,6 тысячи рублей, а сферы здравоохранения — 54,5 тысячи рублей.