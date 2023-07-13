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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

13 июля 2023, 15:37
Фото: 1MI
Финансисты, страховщики и ученые получали самые большие зарплаты в Свердловской области в апреле 2023 года.

Согласно данным Свердловскстата, выяснила редакция TagilCity.ru, средняя зарплата в регионе области с апреля 2022 года по апрель 2023 года увеличилась на 16,1% и составила 61,4 тысячи рублей.

Больше всего, 108,3 тысячи рублей, получали работники, занимающиеся финансовой деятельностью и страхованием. Далее по списку следуют ученые с заработной платой в 96,8 тысячи рублей и сотрудники промышленности, которые получали 70,4 тысячи рублей.

Самые маленькие доходы были у работников гостиничного бизнеса и общепита — 33,6 тысячи рублей. Сотрудники сферы образования получали в среднем 47,6 тысячи рублей, а сферы здравоохранения — 54,5 тысячи рублей.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Статистика#Зарплата#Профессии#Общество#Эксклюзив
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