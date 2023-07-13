Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Больше всего, 108,3 тысячи рублей, получали работники, занимающиеся финансовой деятельностью и страхованием. Далее по списку следуют ученые с заработной платой в 96,8 тысячи рублей и сотрудники промышленности, которые получали 70,4 тысячи рублей.