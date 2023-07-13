В Екатеринбурге мужчина набросился на девушку и затащил в кусты

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
О случившемся рассказал супруг пострадавшей, пишет Е1. По словам мужчины, его жена пришла в парк на пробежку. Закончив ее, она присела отдохнуть на скамейку.
В какой-то момент к ней подошел незнакомец и начал пристально смотреть на нее. При этом рядом было много свободных лавочек.
Далее супруга спросила, что ему нужно. Он не дал ответа, зато ударил ее кулаком по лицу и стал затаскивать в кусты. Все это лицезрели прохожие, которые помогли девушке. Злоумышленник убежал.
А полиции рассказали, что в курсе инцидента и проводят проверку.