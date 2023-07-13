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В Екатеринбурге мужчина набросился на девушку и затащил в кусты

13 июля 2023, 14:35
Фото: 1MI
На Уралмаше в Екатеринбурге неизвестный мужчина набросила на девушку, отдыхающую на лавочке после пробежки. Он ударил ее и затащил в кусты.

О случившемся рассказал супруг пострадавшей, пишет Е1. По словам мужчины, его жена пришла в парк на пробежку. Закончив ее, она присела отдохнуть на скамейку.

В какой-то момент к ней подошел незнакомец и начал пристально смотреть на нее. При этом рядом было много свободных лавочек.

Далее супруга спросила, что ему нужно. Он не дал ответа, зато ударил ее кулаком по лицу и стал затаскивать в кусты. Все это лицезрели прохожие, которые помогли девушке. Злоумышленник убежал.

А полиции рассказали, что в курсе инцидента и проводят проверку.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Кусты#Маньяк#Девушка#Криминал
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