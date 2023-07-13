В Екатеринбурге женщина ударила двоих детей за отказ делиться игрушками

Отец пострадавших ребят Иван рассказал, что мальчики играли во дворе под присмотром из матери, как вдруг к ним присоединился еще один ребенок. В какой-то момент он захотел взять игрушку сына Ивана себе, а тот ее отстоял. За это он получил удар от матери того ребенка, пишет Е1.