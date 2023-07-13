В Екатеринбурге женщина ударила двоих детей за отказ делиться игрушками

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Отец пострадавших ребят Иван рассказал, что мальчики играли во дворе под присмотром из матери, как вдруг к ним присоединился еще один ребенок. В какой-то момент он захотел взять игрушку сына Ивана себе, а тот ее отстоял. За это он получил удар от матери того ребенка, пишет Е1.
Произошло это в тот момент, когда браться остались без присмотра мамы. Также Иван утверждает, что женщина пыталась отнять у детей игрушки и дать их своему сыну. Второй мальчик получил удар от незнакомки после того, как он заступился за младшего брата.
Она сломала их личные вещи и выкинула в помойку. Все это сопровождалось угрозами и нецензурными словами. Я вышел и успокоил эту женщину, -вспоминает Иван.
Также мужчина добавил, что обратился в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.