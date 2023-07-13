В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести

Житель Тагилстроевского района обратился с заявлением в полицию. Он обвинил экс-участкового в незаконной вырубке деревьев во дворе. Однако деревья накануне кронировали сотрудники управляющей компании, а сам заявитель просто мстил бывшему полицейскому за его работу.

В конце июня в Нижнем Тагиле житель Рудника пожаловался на бывшего участкового, обвинив того в незаконной вырубке деревьев во дворе по улице Ульяновской, рассказал TagilCity.ru собственный источник: На самом деле была не вырубка, а управляющая компания накануне подрезала деревья. Это редакции рассказали и в самой обслуживающей организации: во дворе дома проводилось плановое кронирование, никто кроме сотрудников УК работы не вел. Факт ложного обращения в полиции редакции TagilCity.ru подтвердили в ведомстве: Сведения о неправомерных действиях бывшего участкового уполномоченного не нашли своего подтверждения. МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что каждого заявителя, который обращается в полицию с сообщением о совершенном преступлении, полицейские предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Бывает, что не все граждане воспринимают это предупреждение серьезно. Последствия такого обмана могут принести серьезные последствия, имеются и такие факты, когда «пострадавшие» обретают статус обвиняемых. Санкция статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Причиной такого поведения местные жители считают личные мотивы заявителя. Этот человек решил написать заявление на полицейского из мести, потому что тот постоянно их с собутыльниками гонял, — утверждает собеседник редакции.