В Новом Молодежном театре в Нижнем Тагиле идет набор в труппу

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
У соискателей должно быть высшее актерское образование. Также приветствуются умение играть на музыкальных инструментах и вокальные данные, рассказали в официальной группе Молодежного театра.
Желающие стать частью творческой команды театра могут присылать резюме и видео-визитки на электронную почту.
Напомним, в здании Молодежного театра и на его территории сейчас проводятся ремонтные работы. Реконструкцию планируется завершить к осени 2023 года, после чего театр вновь начнет работать.