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В Новом Молодежном театре в Нижнем Тагиле идет набор в труппу

13 июля 2023, 04:05
Фото: 1MI
Новый Молодежный театр в Нижнем Тагиле объявил о наборе актеров в труппу.

У соискателей должно быть высшее актерское образование. Также приветствуются умение играть на музыкальных инструментах и вокальные данные, рассказали в официальной группе Молодежного театра.

Желающие стать частью творческой команды театра могут присылать резюме и видео-визитки на электронную почту.

Напомним, в здании Молодежного театра и на его территории сейчас проводятся ремонтные работы. Реконструкцию планируется завершить к осени 2023 года, после чего театр вновь начнет работать.

Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил актив Общественной палаты
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