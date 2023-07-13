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В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач

13 июля 2023, 04:02
Фото: МЧС
Пожар в Шайдурихе
На данный момент сгорело 41 строение, из которых 13 были постоянным местом жительства, рассказал Глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

Остальные были дачами или просто участками с какими-либо сооружениями. В этих 13 домах проживали 35 человек, включая троих несовершеннолетних.

Была проведена эвакуация, и все службы — полиция, МЧС, администрация — отработали очень хорошо, отметил чиновник. Ведомства предупредили жителей и вывели их на край села. Также была организована доставка людей из пострадавшего села во временные точки размещения в ДК Невьянска на пассажирских автобусах. Все заинтересованные уехали туда, но в результате родственники предложили им переехать на время к себе. Поэтому в итоге в местах временного размещения людей нет.

Пожарная угроза возникла только 12 июля, заявляют власти. Ранее вблизи населенного пункта не было лесных пожаров. В соседних лесах возгорания были в расстоянии более 7 километров от Шайдурихи.

В ночное время с 12 на 13 июля полиция охраняла весь населенный пункт, чтобы предотвратить проявление мародерства или других проблем.

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Впереди у властей и пострадавших работа по восстановлению документов, а также определению итогового состава людей, лишившихся имущества в пожаре в Шайдурихе. Была создана комиссия, которой предстоит оценивать ущерб и подготавливать документы для получения материальной помощи от администрации.

Особую помощь оказывали местным жителям и спасателями волонтеры из разных районов области, в том числе из Нижнего Тагила.

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