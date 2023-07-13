В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач

Была проведена эвакуация, и все службы — полиция, МЧС, администрация — отработали очень хорошо, отметил чиновник. Ведомства предупредили жителей и вывели их на край села. Также была организована доставка людей из пострадавшего села во временные точки размещения в ДК Невьянска на пассажирских автобусах. Все заинтересованные уехали туда, но в результате родственники предложили им переехать на время к себе. Поэтому в итоге в местах временного размещения людей нет.