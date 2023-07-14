28-летний пропавший мужчина найден в Нижнем Тагиле

Все они пропали при загадочных обстоятельствах еще с 2000-х годов: вышли из дома и не вернулись, ушли в магазин и не пришли обратно и так далее. Родители не теряют надежды, что их когда-то найдут, тем не менее след на них у силовиков давно пропал.