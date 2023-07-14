28-летний пропавший мужчина найден в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Мужчина пропал неделю назад. Его сестра забила тревогу и обратилась в полицию. Девушка сообщала, что Егор может злоупотреблять спиртным.
В результате правоохранители нашли его в четверг, 13 июля, в одной из городских больниц. Здесь он проходит лечение. Об этом сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области есть 10 детей, которых разыскивают на протяжении многих лет. Всем им было от 1,5 до 16 лет на момент пропажи.
Все они пропали при загадочных обстоятельствах еще с 2000-х годов: вышли из дома и не вернулись, ушли в магазин и не пришли обратно и так далее. Родители не теряют надежды, что их когда-то найдут, тем не менее след на них у силовиков давно пропал.