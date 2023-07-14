Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Предостережение, о котором идет речь, было официально опубликовано 3 июля. Надзорное ведомство — Управление Росприроднадзора — сообщило о наличии у свинокомплекса под Нижним Тагилом готовящихся, возможных или непосредственных нарушений обязательных требований. В частности, говорится о том, что агрокомплексу «Горноуральский», как и любым других предприятиям агропромышленного комплекса, запрещено размещать скотомогильники и объекты размещения отходов производства и потребления в водоохранной зоне.
Тема загрязнения воды в поселке Горноуральский поднимается местными жителями, общественниками и средствами массовой информации не первый год. Агрокомплекс арендует поля у мэрии Горноуральского городского округа и использует их не по назначению, уверяют нас местные общественники: предприятие разливает кал, даже имеются специальные отводящие траншеи. Отсюда все проблемы: и с водой, и с запахом.
В апреле 2023 года TagilCity.ru опубликовал результаты экспертизы воды из скважин в поселке Горноуральский, которая есть в распоряжении редакции. Так, марганец превышал величину допустимого уровня в 15,5 раз. Помимо этого, из заключения от 31 августа 2022 года, которое также есть в распоряжении редакции, следовало, что нитраты присутствовали в воде Горноуральского на момент проверки, но не превышали критичные показатели, а аммиак незначительно превышал ПДК. Все это позволило говорить активистам поселка о наличии в воде органики и косвенно видеть ответственным за загрязнение именно агрокомплекс и его навозные поля. Но без ретроспективы по данным экспертиз прошлых лет утверждать этого нельзя.
В настоящее время агрокомплекс «Горноуральский» проверяют специалисты Уральского управления Росприроднадзора по требованию прокуратуры. Информация об этом содержится в Федеральном реестре проверок. Свои контрольно-надзорные мероприятия в рамках экологического надзора в свинокомплексе специалисты ведомства начали 10 июля — в понедельник, оповестив директора агрокомплекса Вадима Куликова за четыре дня — 6 июля. Окончание проверок запланировано на будущей неделе — 21 июля.
Суть проверок — установить, устранил ли агрокомплекс «Горноуральский» многочисленные прошлогодние нарушения. На самом предприятии за шесть последних лет работы были выявлены полсотни нарушений — начиная с недочетов в работе с персоналом и соблюдения трудового законодательства, отсутствия лицензий на определенные виды работ и заканчивая несоблюдением экологического законодательства и загрязнением почвы. Подробный обзор итогов проверок мы публиковали в своем матераиле в мае 2023 года.
Сейчас специалисты Росприроднадзора должны убедиться, что ранее вынесенные требования были учтены нынешним руководством предприятия — директором Вадимом Куликовым. В основном речь идет о соблюдении следующих законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе», «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» и других правовых актах.
Сотрудники надзорного ведомства изучат общие документы, а также результаты замеров выбросов в атмосферу в 2022 году и текущий период, справки о наличии необходимого оборудования и протоколы различных проверок.
Результаты надзорных мероприятий обычно официально публикуют через месяц после их проведения. TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.
Ранее TagilCity.ru поднял вопрос о том, какие социальные инвестиции агрокомплекс «Горноуральский» во главе с Вадимом Куликовым делает в отношении одноименного поселка. Как оказалось, взаимодействия с местными жителями, не работающими на предприятии, у свинокомплекса нет. Завершенных проектов, которые бы удовлетворили горноуральцев, у предприятия также не имеется. По мнению местных жителей, будь предприятие более активно в плане помощи поселку, то и к особенностям производства в виде регулярной вони люди бы относились лояльнее.