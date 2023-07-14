Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса

В апреле 2023 года TagilCity.ru опубликовал результаты экспертизы воды из скважин в поселке Горноуральский, которая есть в распоряжении редакции. Так, марганец превышал величину допустимого уровня в 15,5 раз. Помимо этого, из заключения от 31 августа 2022 года, которое также есть в распоряжении редакции, следовало, что нитраты присутствовали в воде Горноуральского на момент проверки, но не превышали критичные показатели, а аммиак незначительно превышал ПДК. Все это позволило говорить активистам поселка о наличии в воде органики и косвенно видеть ответственным за загрязнение именно агрокомплекс и его навозные поля. Но без ретроспективы по данным экспертиз прошлых лет утверждать этого нельзя.