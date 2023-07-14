Ажгиревич: В развитии электромобильности в РФ очевидны перспективы Hyper

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Это российская компания, которая развивает электромобильность и строит сеть зарядных станций для электромобилей, пишет mkset.ru
Ажгиревич выразил мнение о том, что рынок электромобильности в России развивается быстрыми темпами, и отметил успехи компании Hyper в этой сфере.
По его словам, переход транспорта на электротягу — это один из самых динамично развивающихся рынков с большим влиянием на смежные отрасли. В России этот тренд развивается очень стремительно. Компания Hyper имеет явные перспективы и сегодня является одним из самых быстрорастущих стартапов в России в области электродвижения.
Университет, которым Ажгиревич руководит, будет оказывать научно-техническую поддержку проектам Hyper. Студенты вуза получат практический опыт, участвуя в важных проектах в этой новой для страны отрасли.
Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор компании Hyper, отметил, что участие Артема Ажгиревича в работе компании поможет улучшить ей свои компетенции в области электромобильности. Он также подчеркнул, что выпускники МАДИ будут подготовлены к профессиональной работе над проектами, запускаемыми компанией.
Первым городом в России, где Hyper реализовала комплексную программу развития электротранспорта, стал Нижний Новгород. Компания уже построила там 44 быстрые зарядные станции и помогла местному таксопарку приобрести более 200 электромобилей. Hyper планирует расширить свою деятельность и в других регионах, включая Свердловскую область и Пермь.
Кроме того, компания ищет частных инвесторов для финансирования своих проектов. Она планирует привлечь 127 миллионов рублей, разместив акции на инвестиционной платформе Zorko до 15 августа 2023 года. В случае успеха общая стоимость компании составит 2,5 миллиарда рублей.