Ажгиревич: В развитии электромобильности в РФ очевидны перспективы Hyper

По его словам, переход транспорта на электротягу — это один из самых динамично развивающихся рынков с большим влиянием на смежные отрасли. В России этот тренд развивается очень стремительно. Компания Hyper имеет явные перспективы и сегодня является одним из самых быстрорастущих стартапов в России в области электродвижения.