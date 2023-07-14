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Ажгиревич: В развитии электромобильности в РФ очевидны перспективы Hyper

14 июля 2023, 13:15
Артем Ажгиревич, исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), вошел в состав совета директоров компании Hyper в качестве независимого директора.

Это российская компания, которая развивает электромобильность и строит сеть зарядных станций для электромобилей, пишет mkset.ru

Ажгиревич выразил мнение о том, что рынок электромобильности в России развивается быстрыми темпами, и отметил успехи компании Hyper в этой сфере.

По его словам, переход транспорта на электротягу — это один из самых динамично развивающихся рынков с большим влиянием на смежные отрасли. В России этот тренд развивается очень стремительно. Компания Hyper имеет явные перспективы и сегодня является одним из самых быстрорастущих стартапов в России в области электродвижения.

Университет, которым Ажгиревич руководит, будет оказывать научно-техническую поддержку проектам Hyper. Студенты вуза получат практический опыт, участвуя в важных проектах в этой новой для страны отрасли.

Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор компании Hyper, отметил, что участие Артема Ажгиревича в работе компании поможет улучшить ей свои компетенции в области электромобильности. Он также подчеркнул, что выпускники МАДИ будут подготовлены к профессиональной работе над проектами, запускаемыми компанией.

Первым городом в России, где Hyper реализовала комплексную программу развития электротранспорта, стал Нижний Новгород. Компания уже построила там 44 быстрые зарядные станции и помогла местному таксопарку приобрести более 200 электромобилей. Hyper планирует расширить свою деятельность и в других регионах, включая Свердловскую область и Пермь.

Кроме того, компания ищет частных инвесторов для финансирования своих проектов. Она планирует привлечь 127 миллионов рублей, разместив акции на инвестиционной платформе Zorko до 15 августа 2023 года. В случае успеха общая стоимость компании составит 2,5 миллиарда рублей.

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