Бастрыкин контролирует дело о попытке похищения подростков в Нижегородской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Инцидент произошел 12 июля, когда девушка и молодой человек прогуливались по улице рядом с поселком Малое Козино. Они были остановлены неизвестным мужчиной, вышедшим из автомобиля ВАЗ-2109. Под угрозой ножа он заставил подростков сесть в машину, угрожая им убийством, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако ребятам повезло. Автомобиль застрял в грязи, и в этот момент подросткам удалось бежать. Злоумышленник также скрылся с места происшествия.
Личность мужчины, пытавшегося похитить подростков, установлена правоохранительными органами, он объявлен в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководителю нижегородского Следственного комитета Айрату Ахметшину поручено регулярно информировать Александра Бастрыкина о ходе расследования.