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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Бастрыкин контролирует дело о попытке похищения подростков в Нижегородской области

14 июля 2023, 09:05
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о попытке похищения 17-летних подростков в Нижегородской области.

Инцидент произошел 12 июля, когда девушка и молодой человек прогуливались по улице рядом с поселком Малое Козино. Они были остановлены неизвестным мужчиной, вышедшим из автомобиля ВАЗ-2109. Под угрозой ножа он заставил подростков сесть в машину, угрожая им убийством, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако ребятам повезло. Автомобиль застрял в грязи, и в этот момент подросткам удалось бежать. Злоумышленник также скрылся с места происшествия.

Личность мужчины, пытавшегося похитить подростков, установлена правоохранительными органами, он объявлен в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело. Руководителю нижегородского Следственного комитета Айрату Ахметшину поручено регулярно информировать Александра Бастрыкина о ходе расследования.

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