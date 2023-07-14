Бастрыкин контролирует дело о попытке похищения подростков в Нижегородской области

Инцидент произошел 12 июля, когда девушка и молодой человек прогуливались по улице рядом с поселком Малое Козино. Они были остановлены неизвестным мужчиной, вышедшим из автомобиля ВАЗ-2109. Под угрозой ножа он заставил подростков сесть в машину, угрожая им убийством, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».