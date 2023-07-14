Базы отдыха «Тагильская» и «Свердловская» сгорели дотла в селе Шайдуриха

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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По информации TagilCity.ru, сгорели две базы, которые местные называли «Тагильская» и «Свердловская».
Говорят, огонь пошел со стороны леса, в лесу — все охотничьи избушки сгорели в разных местах. В деревне нет света, — рассказала местная жительница Оксана.
Всего на побережье озера находятся четыре базы отдыха. Одну из них, принадлежащую артели «Нейва», удалось отстоят, рассказали сотрудники базы.
Напомним, в селе Шайдуриха с 12 июля сгорело 41 строение. В настоящее время волонтеры, пожарные и местные жители борются с огнем и занимаются ликвидацией последствий пожара. До 21 июля в Невьянском городском округе введен режим ЧС. Губернатор Евгений Куйвашев направил на место ЧП министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координации работы по борьбе с пожаром, помогать сотрудникам МЧС и, по необходимости, жителям села.