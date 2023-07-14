Базы отдыха «Тагильская» и «Свердловская» сгорели дотла в селе Шайдуриха

Напомним, в селе Шайдуриха с 12 июля сгорело 41 строение. В настоящее время волонтеры, пожарные и местные жители борются с огнем и занимаются ликвидацией последствий пожара. До 21 июля в Невьянском городском округе введен режим ЧС. Губернатор Евгений Куйвашев направил на место ЧП министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координации работы по борьбе с пожаром, помогать сотрудникам МЧС и, по необходимости, жителям села.