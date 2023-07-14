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Базы отдыха «Тагильская» и «Свердловская» сгорели дотла в селе Шайдуриха

14 июля 2023, 04:40
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Пожар в селе Шайдуриха уничтожил базы отдыха, расположенные на побережье озера Аятское. По информации местных жителей, сгорели «Тагильская» и «Свердловская» базы, а также несколько лесных домиков.

По информации TagilCity.ru, сгорели две базы, которые местные называли «Тагильская» и «Свердловская».

Говорят, огонь пошел со стороны леса, в лесу — все охотничьи избушки сгорели в разных местах. В деревне нет света, — рассказала местная жительница Оксана.

Всего на побережье озера находятся четыре базы отдыха. Одну из них, принадлежащую артели «Нейва», удалось отстоят, рассказали сотрудники базы.

Напомним, в селе Шайдуриха с 12 июля сгорело 41 строение. В настоящее время волонтеры, пожарные и местные жители борются с огнем и занимаются ликвидацией последствий пожара. До 21 июля в Невьянском городском округе введен режим ЧС. Губернатор Евгений Куйвашев направил на место ЧП министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координации работы по борьбе с пожаром, помогать сотрудникам МЧС и, по необходимости, жителям села.

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#Юлия Степанова#Пожар#Шайдуриха#Невьянск#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Эксклюзив
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