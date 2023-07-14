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Больше сотни рабочих из цеха завода «Росатома» из Новоуральска везут в больницу

14 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
После взрыва на заводе «Росатом» в Новоуральске больше сотни рабочих везут в больницу. Это все сотрудники, которые находились на предприятии в момент ЧП.

Их везут для прохождения обследования. Из-за взрыва они не пострадали, сообщает Е1. Медиков, которые были в отпусках и на выходных, вызвали на места из-за произошедшего.

Напомним, что утром 14 июля на заводе «Росатом» в закрытом городе произошла разгерметизация баллона. Один рабочий погиб, еще трое оказались ранены, сообщают источники разных изданий.

По некоторым данным, местных жителей попросили по возможности не выходить на улицы и не открывать окна. В пресс-службе завода сказали, что предприятие работает в штатном режиме.

Один погиб, трое получили ранения при утечке гексафторида урана в Новоуральске
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#Елена Озерова#Больница#Рабочие#Взрыв#Завод#Цех#Происшествия#Свердловская область#Новоуральск#Утечка урана на заводе в Новоуральске
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