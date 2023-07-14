Больше сотни рабочих из цеха завода «Росатома» из Новоуральска везут в больницу

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Их везут для прохождения обследования. Из-за взрыва они не пострадали, сообщает Е1. Медиков, которые были в отпусках и на выходных, вызвали на места из-за произошедшего.
Напомним, что утром 14 июля на заводе «Росатом» в закрытом городе произошла разгерметизация баллона. Один рабочий погиб, еще трое оказались ранены, сообщают источники разных изданий.
По некоторым данным, местных жителей попросили по возможности не выходить на улицы и не открывать окна. В пресс-службе завода сказали, что предприятие работает в штатном режиме.