Дети массово отравились в лагере в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Отравившихся детей сперва разместили в медкорпусе, однако сейчас он уже переполнен, поэтому они лежат и в общих корпусах, рассказал один из родителей. Многие родители уже забрали детей из лагеря, пишет Е1.
Также один из очевидцев сообщил, что об отравлении родителям рассказали сами дети. По словам администрации лагеря, воспитанники отравились печеньем.
В детское учреждение выехали сотрудники Роспотребнадзора. В ведомстве при этом отметили, что ситуация с массовым отравлением преувеличена.
Напомним, в июне 2023 года дети, отдыхавшие в лагере «Спутник», массово отравились. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку по факту происшествия.