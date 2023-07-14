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Дети массово отравились в лагере в Свердловской области

14 июля 2023, 15:12
Фото: Midjourney
Родители рассказали о массовом отравлении детей в лагере «Волна» в Свердловской области.

Отравившихся детей сперва разместили в медкорпусе, однако сейчас он уже переполнен, поэтому они лежат и в общих корпусах, рассказал один из родителей. Многие родители уже забрали детей из лагеря, пишет Е1.

Также один из очевидцев сообщил, что об отравлении родителям рассказали сами дети. По словам администрации лагеря, воспитанники отравились печеньем.

В детское учреждение выехали сотрудники Роспотребнадзора. В ведомстве при этом отметили, что ситуация с массовым отравлением преувеличена.

Напомним, в июне 2023 года дети, отдыхавшие в лагере «Спутник», массово отравились. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку по факту происшествия.

Прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере в Арамиле
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Дети#Инцидент#18+#Отравление#Детский лагерь#Заболевшие#Роспотребнадзор#Происшествия
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