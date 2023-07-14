Духовно-просветительский центр открылся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Средства на строительство центра были выделены в рамках программы поддержки новых епархий. Возведение здания началось еще в 2019 году. Значительную помощь в реализации данного проекта оказал муниципалитет, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В центре расположены библиотека, два конференц-зала, кабинеты для творческих кружков, молодежный и миссионерский отделы. Кроме того, в учреждении работают летний кружок программирования, центр грамотности и каллиграфии.
В церемонии открытия участвовали митрополит Евгений, епископ Феодосий и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Так, митрополит отметил, что центр, который создавался непросто, объединил вокруг себя замечательных людей, а также поблагодарил Пинаева за поддержку. На мероприятии также выступили творческие коллективы ГДДЮТ и силовых ведомств «Крылья Тагила».
Напомним, 30 июня 2023 года в Нижнем Тагиле снова начал работу ГДДЮТ после капитального ремонта, который начался в 2021 году.