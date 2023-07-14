tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Изображение материала

Духовно-просветительский центр открылся в Нижнем Тагиле

14 июля 2023, 17:28
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоялось открытие духовно-просветительского центра епархии РПЦ для детей и молодежи. Торжественная церемония состоялась 13 июля 2023 года.

Средства на строительство центра были выделены в рамках программы поддержки новых епархий. Возведение здания началось еще в 2019 году. Значительную помощь в реализации данного проекта оказал муниципалитет, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В центре расположены библиотека, два конференц-зала, кабинеты для творческих кружков, молодежный и миссионерский отделы. Кроме того, в учреждении работают летний кружок программирования, центр грамотности и каллиграфии.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В церемонии открытия участвовали митрополит Евгений, епископ Феодосий и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Так, митрополит отметил, что центр, который создавался непросто, объединил вокруг себя замечательных людей, а также поблагодарил Пинаева за поддержку. На мероприятии также выступили творческие коллективы ГДДЮТ и силовых ведомств «Крылья Тагила».

Напомним, 30 июня 2023 года в Нижнем Тагиле снова начал работу ГДДЮТ после капитального ремонта, который начался в 2021 году.

«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
Узнать подробнее
Читайте также:
Нравственно-патриотический центр для подростков появится в Свердловской областиИнженерные сети для культурно-образовательного центра в Тагиле построит местная фирмаГенконсульство Казахстана открылось в Екатеринбурге 10 июля
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Творчество#Дети#Молодежь#Открытие#Здание#РПЦ#Епархия#Свободное время#Центр
Подпишитесь
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
Сегодня, 11:57
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
12 июля, 03:51
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Вчера, 04:17
Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области
Вчера, 15:34
Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:29