Духовно-просветительский центр открылся в Нижнем Тагиле

В церемонии открытия участвовали митрополит Евгений, епископ Феодосий и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Так, митрополит отметил, что центр, который создавался непросто, объединил вокруг себя замечательных людей, а также поблагодарил Пинаева за поддержку. На мероприятии также выступили творческие коллективы ГДДЮТ и силовых ведомств «Крылья Тагила».