Но можно ли покупать их сейчас, если Роспотребнадзор призывает не начинать арбузный сезон раньше августа? Как выяснили корреспонденты TagilCity, арбузы в город поступают преимущественно из Узбекистана и Казахстана. В этих республиках из-за жаркого климата сезонные бахчевые созревают рано — уже в июне на рынках они появляются в продаже. Но в этот период есть риск купить плоды с нитратами. Идеальный сезон для употребления среднеазиатских арбузов — конец июля — начало августа. В это время бахчевая культура, растущая на открытом грунте, окончательно созревает и становится безопасной для употребления.