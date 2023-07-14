tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Изображение материала

Когда тагильчанам можно начинать покупать арбузы

14 июля 2023, 08:55
Фото: pxhere.com
Когда тагильчанам можно начинать покупать арбузы
Короткое и прохладное уральское лето скрашивают сочные спелые ягоды, фрукты и бахчевые, которые в изобилии привозят на прилавки Нижнего Тагила из других регионов и даже стран. После сезона черешни и абрикосов наступает сезон арбузов. Как выбрать самую лучшую ягоду, читайте в нашем материале.

Какой месяц считается началом сезона арбузов в Нижнем Тагиле?

Уже сейчас, в июле 2023 года, прилавки на рынках Нижнего Тагила ломятся от сочных бахчевых. Издалека видны яркие разрезы арбузов, которыми продавцы пытаются привлечь покупателей.

Но можно ли покупать их сейчас, если Роспотребнадзор призывает не начинать арбузный сезон раньше августа? Как выяснили корреспонденты TagilCity, арбузы в город поступают преимущественно из Узбекистана и Казахстана. В этих республиках из-за жаркого климата сезонные бахчевые созревают рано — уже в июне на рынках они появляются в продаже. Но в этот период есть риск купить плоды с нитратами. Идеальный сезон для употребления среднеазиатских арбузов — конец июля — начало августа. В это время бахчевая культура, растущая на открытом грунте, окончательно созревает и становится безопасной для употребления.

Как выбрать спелый арбуз

Идеальным продуктом являются бахчевые, которые поспели в свой сезон, выросли в естественных условиях, без избытка удобрений. Такие сезонные арбузы, как правило, появляются в августе. Выбрать хорошую ягоду помогут нехитрые приемы.

Прежде всего, смотрим на внешний вид: корка — гладкая, блестящая, без микротрещин. Плодоножка сухая. Объем не должен быть маленьким. В среднем хороший сезонный плод тянет на 3–4 кг. При постукивании по корке раздается звонкий звук — это свидетельствует о зрелости плода. Также можно с силой сдавить ягоду ладонями — должен послышаться слабый хруст, так хрустит спелая мякоть.

Важно и то, как выглядит продукт внутри. Если мякоть желтоватого цвета, имеет толстые прожилки, а семечки — светлые, то такой продукт употреблять нельзя.

Как выбрать спелый арбузКак выбрать спелый арбуз
Как выбрать спелый арбуз
Фото: rospotrebnadzor.ru

Можно ли отравиться арбузом

Арбузное отравление летом не редкость. Это специалисты объясняют не только возможным проникновением в них удобрений.

«Надо понимать, что арбуз не относятся к традиционным для Урала продуктам. Если мы едим фрукты, овощи, ягоды, которые выращены очень далеко от нашего региона, они могут не так хорошо усвоиться. Ведь наши организмы не адаптированы к ним, не содержат достаточное число ферментов для их переваривания. Как показывает практика работы с клиентами, многие имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, и это еще сильнее ухудшает ситуацию», — объясняет нутрициолог из Екатеринбурга Ирина Халикова.

Отравление ранней или тепличной бахчевой культурой характерно такими симптомами: тошнота, рвота, боли в животе, озноб, иногда повышенная температура.

Где лучше покупать арбуз в Нижнем Тагиле

Все арбузы, продающиеся в Нижнем Тагиле, привозные. Как правило, этот товар приезжает в Россию из Узбекистана и Казахстана, где сезон бахчи начинается раньше, чем в России. Редко, но привозят на Урал астраханские или краснодарские образцы. По приезде продукция отдается на реализацию как на рынки, так и на розничные торговые точки. Хорошие сезонные плоды можно приобрести и там, и там по демократичной цене.

Главное, от чего предостерегает Роспотребнадзор, это от покупки арбузов у частников, которые продают их вдоль дорог — просто из машин. Такая бахчевая культура, хоть и сезонная, как правило, не имеет соответствующих сертификатов, то есть не проверена санитарными ведомствами и, соответственно, не безопасна.

Откуда завозят арбузы на рынок и в овощные лавки?

На рынок и в лавки привозят сезонную ягоду от официальных поставщиков, которые закупают их в Узбекистане, Казахстане или в южных регионах. Такой товар имеет сертификат качества. И любой покупатель, прежде чем купить, может попросить продавца показать документ и ознакомиться с ним.

Откуда завозят арбузы в «Магнит» и «Пятерочку»?

Как сообщили представители компании-ретейлера в Нижнем Тагиле, преимущественно в сетевых магазинах реализуются бахчевые культуры из Казахстана. Все представленные бахчевые культуры являются сезонными и имеют соответствующую документацию.

Где лучше покупать арбуз в Нижнем ТагилеГде лучше покупать арбуз в Нижнем Тагиле
Где лучше покупать арбуз в Нижнем Тагиле
Фото: pxhere.com

Про калорийность и пользу арбузов

Полезный и низкокалорийный продукт является излюбленным лакомством как взрослых, так и детей. Он прекрасно утоляет жажду в жару, так как на 90% состоит из воды, обеспечивает легкое чувство сытости. Низкая калорийность арбуза (всего около 30 калорий на 100 г) делает его любимым продуктом поклонников диет и правильного питания. Кроме того, эта полосатая ягода — просто кладезь витаминов и минеральных веществ: железо, калий, натрий, медь, цинк и многое другое.

С какого возраста можно кормить арбузом детей

У педиатров разное мнение на этот счет. Кто-то считает, что арбуз в микродозах можно давать малышам уже с первым прикормом. Другие уверены, что арбузом стоит кормить ребенка только после трех лет. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальный возраст ребенка для того, чтобы познакомить его с полезным лакомством начинается от года. Сколько можно за раз дать малышу? Определить порцию очень легко — это приблизительно пять детских кулачков.

#Нижний Тагил#Арбуз#Сезон
Подпишитесь
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
Сегодня, 11:57
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
12 июля, 03:51
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Вчера, 04:17
Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области
Вчера, 15:34
Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:29