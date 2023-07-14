Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:56
Уже сейчас, в июле 2023 года, прилавки на рынках Нижнего Тагила ломятся от сочных бахчевых. Издалека видны яркие разрезы арбузов, которыми продавцы пытаются привлечь покупателей.
Но можно ли покупать их сейчас, если Роспотребнадзор призывает не начинать арбузный сезон раньше августа? Как выяснили корреспонденты TagilCity, арбузы в город поступают преимущественно из Узбекистана и Казахстана. В этих республиках из-за жаркого климата сезонные бахчевые созревают рано — уже в июне на рынках они появляются в продаже. Но в этот период есть риск купить плоды с нитратами. Идеальный сезон для употребления среднеазиатских арбузов — конец июля — начало августа. В это время бахчевая культура, растущая на открытом грунте, окончательно созревает и становится безопасной для употребления.
Идеальным продуктом являются бахчевые, которые поспели в свой сезон, выросли в естественных условиях, без избытка удобрений. Такие сезонные арбузы, как правило, появляются в августе. Выбрать хорошую ягоду помогут нехитрые приемы.
Прежде всего, смотрим на внешний вид: корка — гладкая, блестящая, без микротрещин. Плодоножка сухая. Объем не должен быть маленьким. В среднем хороший сезонный плод тянет на 3–4 кг. При постукивании по корке раздается звонкий звук — это свидетельствует о зрелости плода. Также можно с силой сдавить ягоду ладонями — должен послышаться слабый хруст, так хрустит спелая мякоть.
Важно и то, как выглядит продукт внутри. Если мякоть желтоватого цвета, имеет толстые прожилки, а семечки — светлые, то такой продукт употреблять нельзя.
Арбузное отравление летом не редкость. Это специалисты объясняют не только возможным проникновением в них удобрений.
«Надо понимать, что арбуз не относятся к традиционным для Урала продуктам. Если мы едим фрукты, овощи, ягоды, которые выращены очень далеко от нашего региона, они могут не так хорошо усвоиться. Ведь наши организмы не адаптированы к ним, не содержат достаточное число ферментов для их переваривания. Как показывает практика работы с клиентами, многие имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, и это еще сильнее ухудшает ситуацию», — объясняет нутрициолог из Екатеринбурга Ирина Халикова.
Отравление ранней или тепличной бахчевой культурой характерно такими симптомами: тошнота, рвота, боли в животе, озноб, иногда повышенная температура.
Все арбузы, продающиеся в Нижнем Тагиле, привозные. Как правило, этот товар приезжает в Россию из Узбекистана и Казахстана, где сезон бахчи начинается раньше, чем в России. Редко, но привозят на Урал астраханские или краснодарские образцы. По приезде продукция отдается на реализацию как на рынки, так и на розничные торговые точки. Хорошие сезонные плоды можно приобрести и там, и там по демократичной цене.
Главное, от чего предостерегает Роспотребнадзор, это от покупки арбузов у частников, которые продают их вдоль дорог — просто из машин. Такая бахчевая культура, хоть и сезонная, как правило, не имеет соответствующих сертификатов, то есть не проверена санитарными ведомствами и, соответственно, не безопасна.
На рынок и в лавки привозят сезонную ягоду от официальных поставщиков, которые закупают их в Узбекистане, Казахстане или в южных регионах. Такой товар имеет сертификат качества. И любой покупатель, прежде чем купить, может попросить продавца показать документ и ознакомиться с ним.
Как сообщили представители компании-ретейлера в Нижнем Тагиле, преимущественно в сетевых магазинах реализуются бахчевые культуры из Казахстана. Все представленные бахчевые культуры являются сезонными и имеют соответствующую документацию.
Полезный и низкокалорийный продукт является излюбленным лакомством как взрослых, так и детей. Он прекрасно утоляет жажду в жару, так как на 90% состоит из воды, обеспечивает легкое чувство сытости. Низкая калорийность арбуза (всего около 30 калорий на 100 г) делает его любимым продуктом поклонников диет и правильного питания. Кроме того, эта полосатая ягода — просто кладезь витаминов и минеральных веществ: железо, калий, натрий, медь, цинк и многое другое.
У педиатров разное мнение на этот счет. Кто-то считает, что арбуз в микродозах можно давать малышам уже с первым прикормом. Другие уверены, что арбузом стоит кормить ребенка только после трех лет. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальный возраст ребенка для того, чтобы познакомить его с полезным лакомством начинается от года. Сколько можно за раз дать малышу? Определить порцию очень легко — это приблизительно пять детских кулачков.