МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко

Ранее работами по строительству дорог в этом микрорайоне занимался «Уралстроймонтаж» во главе с Алексеем Голященко. Работы завершены не были, было много недоделанных работы, а подрядчик ссылался на возросшую стоимость контракта и ждал новый конкурс. Однако мэрия Нижнего Тагила с этим не согласилась и решила расторгнуть с УСМ контракт, а также заявила на компанию в ФАС, как на недобросовестного подрядчика. Это решение отменили через суд.