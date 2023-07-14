МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Поставщик займется ремонтом дорог, которые были не завершены ранее, пояснил редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Предприятие ищет субподрядчика, который займется строительством дорог общего пользования местного значения в микрорайоне Муринские пруды. Ранее МУП «Тагилдорстрой» выиграл тендер на 123 миллиона рублей на эти работы, однако из-за большой загрузки понадобилось привлечение иных организаций, пояснил руководитель.
Срок работ — с даты заключения договора до октября 2024 года.
Планируется ремонт на развязке по новому участку Черноисточинского шоссе, чтобы пропускная способность дороги увеличилась. Помимо этого, по словам Игоря Васильева, круговое движение по улицам Удовенко, Захарова, Смелянского переделают на развязку с островками. Также субподрядчик, который выиграет госзакупку, благоустроит газоны и сделает тротуар от Захарова до Черноисточинского шоссе. Так, согласно смете самая большая сумма выделена на благоустройство Уральского проспекта — 31,3 млн рублей. Еще 12 млн предусмотрены на Удовенко и 10 миллионов на улицу Муринская.
Ранее работами по строительству дорог в этом микрорайоне занимался «Уралстроймонтаж» во главе с Алексеем Голященко. Работы завершены не были, было много недоделанных работы, а подрядчик ссылался на возросшую стоимость контракта и ждал новый конкурс. Однако мэрия Нижнего Тагила с этим не согласилась и решила расторгнуть с УСМ контракт, а также заявила на компанию в ФАС, как на недобросовестного подрядчика. Это решение отменили через суд.