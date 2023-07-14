tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Мужчина в Озерске открыл стрельбу из газового пистолета по подросткам из-за ссоры

14 июля 2023, 13:41
Фото: 1MI
53-летний житель челябинского города Озерск, поссорившись с подростками в супермаркете, стал по ним стрелять из газового пистолета.

В результате стрельбы пострадали два школьника. Им назначили амбулаторное лечение. Мужчину, который открыл стрельбу, задержали сотрудники полиции, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Как оказалось, стрелок уже был ранее судим, а лицензии на газовый пистолет у него не имелось. Оружие у мужчины изъяли.

Пострадавших позднее допросят полицейские.

Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге местный житель, ехавший на иномарке, стрелял в молодого человека на самокате. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему провели операцию. Стрелок был задержан.

Стрельбу по самокатчику открыл мужчина на иномарке в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Устроивший стрельбу с балкона пьяный рецидивист задержан в Каменске-УральскомРазборки со стрельбой произошли в ЕкатеринбургеСтрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Инцидент#18+#Больница#Полиция#Стрелок#Стрельба#Подростки#Пострадавшие#Пистолет#Оружие#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
Сегодня, 11:57
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
12 июля, 03:51
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Вчера, 04:17
Капуста и лук больше всего подорожали за год в Свердловской области
Вчера, 15:34
Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:29