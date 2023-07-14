Мужчина в Озерске открыл стрельбу из газового пистолета по подросткам из-за ссоры

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В результате стрельбы пострадали два школьника. Им назначили амбулаторное лечение. Мужчину, который открыл стрельбу, задержали сотрудники полиции, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Как оказалось, стрелок уже был ранее судим, а лицензии на газовый пистолет у него не имелось. Оружие у мужчины изъяли.
Пострадавших позднее допросят полицейские.
Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге местный житель, ехавший на иномарке, стрелял в молодого человека на самокате. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему провели операцию. Стрелок был задержан.