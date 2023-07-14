На СВО погиб охранник ЧОПа из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Отмечается, что у него был большой военный опыт. Мужчина был воспитанником военно-патриотического клуба «Пограничник», а также ветераном боевых действий, сообщили в администрации.
Известно, что он возвращался со спецоперации в отпуск и сумел повидаться с родными. Однако вернувшись, он попал под обстрел и не выжил. Похоронят солдата 17 июля. Прощание с ним состоится на городской Аллее. Похоронят его там же на Волковском кладбище.