На СВО погиб охранник ЧОПа из Каменска-Уральского

Известно, что он возвращался со спецоперации в отпуск и сумел повидаться с родными. Однако вернувшись, он попал под обстрел и не выжил. Похоронят солдата 17 июля. Прощание с ним состоится на городской Аллее. Похоронят его там же на Волковском кладбище.