Насосная станция строится в пойме реки Тагил

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
О ведущихся работах рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, невозможно сосчитать, сколько бы нечистот попало в землю и реку Тагил, если бы произошел прорыв старого аварийного коллектора.
На его замену городу было выделено свыше 399 миллионов рублей. Поддержку оказало региональное правительство.
Также уже во время проведения работ появилась идея пересадки в парк Народный молодых деревьев, самосевом выросших в пойме реки в районе строительства и подлежащих утилизации.