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Насосная станция строится в пойме реки Тагил

14 июля 2023, 09:19
Фото: 1MI
В пойме реки Тагил ведется строительство современной насосной станции и сетей водоотведения. Старый канализационный коллектор в этом микрорайоне был аварийным.

О ведущихся работах рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, невозможно сосчитать, сколько бы нечистот попало в землю и реку Тагил, если бы произошел прорыв старого аварийного коллектора.

На его замену городу было выделено свыше 399 миллионов рублей. Поддержку оказало региональное правительство.

Также уже во время проведения работ появилась идея пересадки в парк Народный молодых деревьев, самосевом выросших в пойме реки в районе строительства и подлежащих утилизации.

Шесть канализационных коллекторов отремонтируют в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Река#Река Тагил#Коллектор#Аварийный коллектор#Аварийное состояние#Происшествия#Свердловская область
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