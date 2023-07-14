Незрячий тагильчанин снял видео о своих сборах по мини-футболу в Москве

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Евгений Быков в конце июня находился в городе Раменское Московской области. Там у спортсмена проходили тренировочные сборы в преддверии Чемпионата России по мини-футболу среди слепых. Команда, в которую входит Евгений — заняла шестое место среди всех участников.
В своем очередном видео Женя показал свой тренировочный процесс, рассказал о травме и предстоящих играх. На кадрах футболисты в темных повязках выполняют общеукрепляющие упражнения, отрабатывают удары по мячу и занимаются в тренажерном зале.
Тренируемся потихоньку, чтобы прийти к своим целям. Будут тренировки на нашей площадке и первенство в сентябре. В Казани кубок РФС 3-й этап, — рассказал тагильчанин Евгений Быков.
В настоящее время Женя находится в Нижнем Тагиле, здесь он планирует посетить библиотеку и снять несколько видео для своего блога.