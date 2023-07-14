Один погиб, трое получили ранения при взрыве урана на комбинате в Новоуральске

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
ЧП произошло в утреннее время 14 июля, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. Он утверждает, что рабочие завода перемещали по площадке емкость с гексафторидом урана. В какой-то момент она упала и разгерметизировалась.
По неподтвержденным данным источника, погиб 1 человек, а ранены трое. Жителей города попросили не открывать в квартирах окна и не выходить на улицу.
В город уже прибыла комиссия во главе с президентом АО ТВЭЛ Натальей Никипеловой. В соцсетях Новоуральска сообщается, что раненых больше — 10 человек.
А в УЭХК сказали, что пострадавший — один человек. Также там добавили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного цеха.
Персонал цеха эвакуирован, производится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, — сказали в пресс-службе УЭХК.