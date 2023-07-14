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Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле пожаловалась на поведение водителя

14 июля 2023, 06:34
Пассажирка автобуса № 34 в Нижнем Тагиле обратила внимание на нарушения ПДД со стороны водителя. Инцидент случился вечером 12 июля 2023 года.

По словам женщины, водитель несколько раз чуть не засыпал во время вождения. Около остановки «ОМОН» он едва не влетел в автомобиль, рассказала тагильчанка в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Также женщина рассказала, что во время езды водитель неоднократно употреблял электронную сигарету, дым от которой распространялся на весь салон, а на замечания пассажиров он не реагировал.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний сделал водителю замечание.

Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал выгнать пассажира за сделанное замечание
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#18+#Автобус#Водитель#Дорога#Вождение#Вейп#Салон#Происшествия
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