Пассажирка автобуса в Нижнем Тагиле пожаловалась на поведение водителя

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По словам женщины, водитель несколько раз чуть не засыпал во время вождения. Около остановки «ОМОН» он едва не влетел в автомобиль, рассказала тагильчанка в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также женщина рассказала, что во время езды водитель неоднократно употреблял электронную сигарету, дым от которой распространялся на весь салон, а на замечания пассажиров он не реагировал.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний сделал водителю замечание.