Почти половина жителей Свердловской области покупает жилье дороже 4 млн рублей

Количество сбережений напрямую зависит от возраста граждан: чем старше человек, тем больше у него накоплено. У жителей региона старше 60 лет в среднем есть накопления больше 200 тыс. рублей. Максимальная средняя сумма — 213 тыс. рублей — у уральцев в возрасте от 65 до 69 лет. У мужчин этой группы сумма сбережений достигает пика в 258 тыс. рублей против 187 тыс. рублей у женщин. При этом средняя сумма сбережений, вне зависимости от возраста, не превышает 2−3 ежемесячных доходов.