Почти половина жителей Свердловской области покупает жилье дороже 4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:36
79% жителей крупных городов Свердловской области — 2,4 миллиона — экономически активное население. Из них менее 40 тысяч рублей зарабатывает около 48% человек, от 40 до 80 тысяч рублей — почти 22%, от 80 до 150 тысяч рублей — 8,8%, более 150 тысяч рублей — 6,1%. Только 6% жителей региона имеет накопления от 1 до 3 млн рублей, 1% — две тысячи человек — накопления свыше 3 млн рублей. Подавляющее большинство экономически активных граждан имеют подушку безопасности до миллиона.
Количество сбережений напрямую зависит от возраста граждан: чем старше человек, тем больше у него накоплено. У жителей региона старше 60 лет в среднем есть накопления больше 200 тыс. рублей. Максимальная средняя сумма — 213 тыс. рублей — у уральцев в возрасте от 65 до 69 лет. У мужчин этой группы сумма сбережений достигает пика в 258 тыс. рублей против 187 тыс. рублей у женщин. При этом средняя сумма сбережений, вне зависимости от возраста, не превышает 2−3 ежемесячных доходов.
Почти половина жителей региона (45%), имеющих ипотечное жилье, приобрели
его за 4 млн рублей и выше, из них 20% ― за сумму от 4 до 5 млн рублей, и четверть населения купили жилье стоимостью дороже 5 млн рублей. Половина населения покупают квартиры стоимостью от 2 до 4 млн рублей. Две трети всех сделок — 70% — совершается на вторичном рынке.
Средняя сумма ипотеки в области — 2,9 млн рублей. У 63% ипотечников Свердловской области средний обязательный платеж — менее 20 тыс. рублей. Те, кто погашает ипотеку
досрочно, ежемесячно тратят на эти цели 48,6 тыс. рублей.
В основе продуктов СберАналитики — колоссальный массив обезличенных данных и собственные запатентованные алгоритмы обработки информации, это обеспечивает высокую точность исследования. Мы даем нашим клиентам возможность увидеть полную картину происходящего на рынке, составить точный портрет покупателя, спрогнозировать спрос. Мы провели исследование жителей Свердловской области, поскольку это крайне привлекательный для застройщиков регион. Рынок интересен как локальным, так и федеральным игрокам. Но, чтобы повысить продажи, необходимо точно знать, кому продавать. И анализ «Портрета жителя» с данными о доходах, сбережениях и ипотечных платежах — это то, что может помочь девелоперу лучше понять своего клиента и выстроить грамотную стратегию, — отметил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.
Исследование проводилось по 22 крупнейшим городам Свердловской области:
Алапаевску, Асбесту, Березовскому, Богдановичу, Верхней Пышме, Верхней Салде, Екатеринбурге, Ирбите, Каменск-Уральскому, Качканару, Краснотурьинску, Красноуфимску, Лесному, Нижнему Тагилу, Новоуральску, Первоуральску, Полевскому, Ревде, Режу, Серову, Сухому Логу и Тавде.
Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 106 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных более чем из 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2795902) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.
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