После гибели пожилой женщины при пожаре в Шайдурихе возбуждено уголовное дело

Когда дом, где жила погибшая, загорелся, вместе со своим мужем они выбежали на улицу. По дороге мужчина решил вернуться в дом за документами. Но когда он открыл дверь, ему обожгло лицо, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.