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После гибели пожилой женщины при пожаре в Шайдурихе возбуждено уголовное дело

14 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI
По факту гибели пенсионерки во время крупного пожара в селе Шайдуриха в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Когда дом, где жила погибшая, загорелся, вместе со своим мужем они выбежали на улицу. По дороге мужчина решил вернуться в дом за документами. Но когда он открыл дверь, ему обожгло лицо, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Пострадавшего отвезли в невьянскую больницу, где оказали необходимую помощь. Потом он приехал в пункт временного размещения. А тело его жены обнаружили в сгоревшей бане.

Возбудить дело поручил временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. В ходе расследования будет установлена причина смерти погибшей женщины.

Напомним, массовый пожар в селе Шайдуриха разгорелся 12 июля 2023 года. От возгорания пострадало несколько десятков домов. Жителей села, оставшихся без жилья, разместили в пункте временного размещения в Невьянске.

Одна погибшая и двое пострадавших: стало известно о жертвах пожара в Шайдурихе
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