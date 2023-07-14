После гибели пожилой женщины при пожаре в Шайдурихе возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:41
Когда дом, где жила погибшая, загорелся, вместе со своим мужем они выбежали на улицу. По дороге мужчина решил вернуться в дом за документами. Но когда он открыл дверь, ему обожгло лицо, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Пострадавшего отвезли в невьянскую больницу, где оказали необходимую помощь. Потом он приехал в пункт временного размещения. А тело его жены обнаружили в сгоревшей бане.
Возбудить дело поручил временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. В ходе расследования будет установлена причина смерти погибшей женщины.
Напомним, массовый пожар в селе Шайдуриха разгорелся 12 июля 2023 года. От возгорания пострадало несколько десятков домов. Жителей села, оставшихся без жилья, разместили в пункте временного размещения в Невьянске.